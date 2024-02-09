İrlanda Milli Kadın Basketbol Takımı İsrail\'i el sıkışma seremonisinde reddetti

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İrlanda A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İsrail Milli Takımı'ndaki bazı oyuncu ve takım çalışanlarının kendilerini 'Yahudi düşmanlığı' suçlamaları sebebiyle maç öncesi geleneksel olarak yapılan el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti. İrlanda Basketbol Federasyonu, takımın kararını desteklediklerini belirterek bu tip açıklamaları "tahrik edici ve yanıltıcı suçlamalar" olarak ifade etti.

İrlanda Basketbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadele öncesinde İsrailli oyuncuların bu yorumlarının İsrail Basketbol Federasyonu'na ait resmi kanallarda yayınlandığına dikkat çekti.

MİLLİ MARŞ SIRASINDA SAHA KENARINDA DURDULAR

İrlanda Basketbol Federasyonu, kararları konusunda takımın kararını desteklediklerini vurgulayarak, bu tip açıklamaları "tahrik edici ve yanıltıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi. Federasyon, İrlanda takımının ayrıca milli marş sırasında sahanın ortasında değil, kenarda olduklarını ifade etti.

SERAMONİ, MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ

İsrail Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili maç sonrası yapılan açıklamada ise, "İsrail Milli Takımımızı sadece spor değil, aynı zamanda oyuncuların selamlama seremonisine saygı göstermeyen ve oyuncularımızın elini sıkmayan İrlanda'nın utanç verici performansı da meşgul etti" denildi.

"CEZASINI ALDILAR"

Maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, maçın ardından yaptığı açıklamada bu yaşananlara dikkat çekerek, "Uzun yıllardır sporun içindeyim, hayatımda böyle şey görmedim. Taviz verilmeyen, el sıkışılmayan, birbirini tebrik etmeyen oyun olmadı. Mutlak bir adım attılar ve bugün cezasını aldılar" ifadelerini kullandı.