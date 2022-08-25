İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü - Son Dakika
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İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü

25.08.2022 03:13

Birleşik Krallık'a bağlı 4 ülkeden biri olan İskoçya'da gündem, temizlik işçilerinin düşük maaş grevi. Başkent Edinburgh'da çöp toplayıcılarının daha iyi maaş talebiyle başlattığı 12 günlük grev nedeniyle şehrin sokaklarında çöp yığınları oluştu. Şehrin birçok noktasında taşan çöp bidonları nedeniyle yaşanacak temizlik ve sağlık sorunları İskoçları tedirgin ediyor.

İskoçya, grevler nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkent Edinburgh'da çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonları dolup taştı.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

ZAM ORANINI REDDETTİLER

İşçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

30 AĞUSTOS'A KADAR SÜRMESİ BEKLENİYOR

Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu

SAĞLIK VE HİJYEN SORUNLARINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydana gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.

İskoçya'da temizlik işçilerinin grevi nedeniyle sokaklar çöp yığınlarıyla doldu
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Kaynak: AA

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü - Son Dakika
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