İskoçya, grevler nedeniyle zor günler geçiriyor. Dünyaca ünlü "Edinburgh Fringe Festivali" sırasında alınan grev kararı nedeniyle başkent Edinburgh'da çok sayıda sokak ve meydanda çöp bidonları dolup taştı.
İşçi sendikaları GMB ve Unite'ın maaşlarda yüzde 2 ve 3,5 artış teklifini reddetmesinin ardından Edinburgh Konseyi yüzde 5 oranında yeni artış teklifinde bulundu.
Sendikaların, dördüncü gününe giren grevde son artış teklifini kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Çöp toplayıcılarının başlattığı grevin 30 Ağustos'a kadar süreceği öngörülüyor.
Şehrin birçok noktasında biriken çöp yığınları nedeniyle meydana gelebilecek hijyen ve sağlık sorunlarından endişe ediliyor. Dünyanın en büyük görsel sanat festivali sayılan Edinburgh Fringe nedeniyle başkent çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçinin yanı sıra birçok sanatçıyı ağırlıyor.
Son Dakika › Dünya › İskoçya'daki temizlik işçileri düşük maaş aldıkları nedeniyle grev yapınca sokaklar çöplüğe döndü - Son Dakika