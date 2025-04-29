İslamofobiye Karşı Yürüyüş Çağrısı

(ANKARA) - Fransa'nın güneydoğusunda, geçen hafta bir camide ibadet ederken bıçaklanıp öldürülen 22 yaşındaki Malili Ebubekir Cisse'nin zanlısı olduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı. Fransa'nın sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Cisse'nin öldürülmesinin ardından 11 Mayıs'ta İslamofobi'ye karşı "büyük bir ulusal yürüyüş" çağrısında bulundu.

"İslamofobik" iklimi kınayan LFI, geçen hafta cuma günü Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Gard'daki bir camide, Ebubekir Cissé'nin ibadet ettiği sırada öldürülmesinin ardından bugün, Fransa'nın Ulusal Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Mayıs'ta İslamofobi'ye karşı büyük bir ulusal yürüyüş çağrısı yaptı.

LFI Milletvekili Aurélie Trouvé, "Sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Müslümanlara karşı nefreti körükleyenler, hükümettekiler de dahil olmak üzere, sorumludur" dedi. LFI, ayrıca bugün hükümetle yapılacak soru-cevap oturumundan önce, Cissé için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. Bu talep, Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet tarafından reddedildi. Bu karar, LFI Milletvekili Thomas Portes tarafından da "siyasi bir hata" olarak nitelendirdi.

Cisse'nin zanlısı tutuklandı

Fransız savcıların yaptığı açıklamaya göre, Lyon doğumlu Fransız vatandaşı 21 yaşındaki Olivier A, Cisse'yi bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Olivier A, üç gün kaçtıktan sonra 27 Nisan Pazar günü İtalya'da polise teslim oldu.

Olivier A'nın, cuma sabahı camiye girdiği ve Cissé'yi birçok kez bıçakladığı belirtildi. Ayrıca Olivier A'nın, Cisse'nin acı içindeyken cep telefonuyla görüntülediği ve görüntülerde, kendini tebrik ettiğinin, "başardım" dediğinin ve Allah'a hakaretler yağdırdığının duyulduğu iddia edildi.

Fransa'da marangozluk eğitimi alan 22 yaşındaki Malili Cisse, Fransa'nın güneydoğusundaki La Grand-Combe'deki camide gönüllü çalışıyordu.