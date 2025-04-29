İslamofobiye Karşı Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İslamofobiye Karşı Yürüyüş Çağrısı

Fransa'da bıçaklanarak öldürülen Malili Ebubekir Cisse'nin zanlısı tutuklandı, LFI yürüyüş çağrısı yaptı.

29.04.2025 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Fransa'nın güneydoğusunda, geçen hafta bir camide ibadet ederken bıçaklanıp öldürülen 22 yaşındaki Malili Ebubekir Cisse'nin zanlısı olduğu öne sürülen bir kişi tutuklandı. Fransa'nın sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi, Cisse'nin öldürülmesinin ardından 11 Mayıs'ta İslamofobi'ye karşı "büyük bir ulusal yürüyüş" çağrısında bulundu.

"İslamofobik" iklimi kınayan LFI, geçen hafta cuma günü Fransa'nın güneydoğusunda bulunan Gard'daki bir camide, Ebubekir Cissé'nin ibadet ettiği sırada öldürülmesinin ardından bugün, Fransa'nın Ulusal Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında, 11 Mayıs'ta İslamofobi'ye karşı büyük bir ulusal yürüyüş çağrısı yaptı.

LFI Milletvekili Aurélie Trouvé, "Sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Müslümanlara karşı nefreti körükleyenler, hükümettekiler de dahil olmak üzere, sorumludur" dedi. LFI, ayrıca bugün hükümetle yapılacak soru-cevap oturumundan önce, Cissé için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasını talep etti. Bu talep, Ulusal Meclis Başkanı Yaël Braun-Pivet tarafından reddedildi. Bu karar, LFI Milletvekili Thomas Portes tarafından da "siyasi bir hata" olarak nitelendirdi.

Cisse'nin zanlısı tutuklandı

Fransız savcıların yaptığı açıklamaya göre, Lyon doğumlu Fransız vatandaşı 21 yaşındaki Olivier A, Cisse'yi bıçaklayarak öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Olivier A, üç gün kaçtıktan sonra 27 Nisan Pazar günü İtalya'da polise teslim oldu.

Olivier A'nın, cuma sabahı camiye girdiği ve Cissé'yi birçok kez bıçakladığı belirtildi. Ayrıca Olivier A'nın, Cisse'nin acı içindeyken cep telefonuyla görüntülediği ve görüntülerde, kendini tebrik ettiğinin, "başardım" dediğinin ve Allah'a hakaretler yağdırdığının duyulduğu iddia edildi.

Fransa'da marangozluk eğitimi alan 22 yaşındaki Malili Cisse, Fransa'nın güneydoğusundaki La Grand-Combe'deki camide gönüllü çalışıyordu.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Fransa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Dünya İslamofobiye Karşı Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte bebek mamalarına dikkat Böyle görünüyorsa sakın almayın Sahte bebek mamalarına dikkat! Böyle görünüyorsa sakın almayın
Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah’ım çıldıracağım ya Eşini otobüste unuttu, paniği sözlerine yansıdı: Allah'ım çıldıracağım ya
Sürücüler dikkat Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir Sürücüler dikkat! Ehliyet için cebinizden fazladan 7 bin 423 lira çıkabilir
1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor 1.5 yıldır kafasının içinde patlamaya hazır bir bombayla yaşıyor
Türkiye Şampiyonası’nda olay Saha savaş alanına döndü Türkiye Şampiyonası'nda olay! Saha savaş alanına döndü
Murat Kurum’a teşekkür eden TİP’li Başkan özür diledi Murat Kurum'a teşekkür eden TİP'li Başkan özür diledi
İbrahim Tatlıses’in serveti dudak uçuklattı İbrahim Tatlıses'in serveti dudak uçuklattı
Kanada ordusunda “kaz“ alarmı Kanada ordusunda "kaz" alarmı
Şırnak’ta çoban ölü bulundu Şırnak'ta çoban ölü bulundu
Çin’deki bir restoranda yangın faciası 22 kişi hayatını kaybetti Çin'deki bir restoranda yangın faciası! 22 kişi hayatını kaybetti
Murat Ongun’un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

08:02
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
Bunalıma giren müteahhit, lüks otomobilinde intihar etti
07:17
ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu Hafize Gaye Erkan’ın eski patronu
ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi belli oldu! Hafize Gaye Erkan'ın eski patronu
07:01
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
Zincir marketlerde satılan peynir markası yaptığı hileyi kabul etti
06:49
İBB’ye 2. dalga operasyonu Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
İBB'ye 2. dalga operasyonu! Gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı
06:46
İngiltere ve ABD’den Husilere yönelik hava saldırısı
İngiltere ve ABD'den Husilere yönelik hava saldırısı
13:21
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
Xabi Alonso, Real Madrid ile anlaştı
13:19
Bahçeli’den İBB’ye “kaçak toplantı“ tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
Bahçeli'den İBB'ye "kaçak toplantı" tepkisi: Belediye yönetimi kokuşmuştur
13:12
Rıza Çalımbay’dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
Rıza Çalımbay'dan Galatasaray maçı açıklaması: Puan almalıyız
12:52
Real Madrid’i yıkan haber Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
Real Madrid'i yıkan haber! Sakatlığı nedeniyle 2 ay yok
12:45
Ümit Özdağ’ın yargılandığı dava 10 Eylül’e ertelendi
Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi
12:41
Minibüslere “canlı bomba“ mesajı gönderdi, savunması “pes“ dedirtti
Minibüslere "canlı bomba" mesajı gönderdi, savunması "pes" dedirtti
12:39
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
Emekli albay ve eşini hayattan koparan kazayla ilgili isyan ettiren karar
12:36
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2025 08:45:52. #7.13#
SON DAKİKA: İslamofobiye Karşı Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.