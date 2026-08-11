İspanya Güneş Tutulmasına Hazırlanıyor - Son Dakika
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İspanya Güneş Tutulmasına Hazırlanıyor

İspanya Güneş Tutulmasına Hazırlanıyor
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İspanya, yarınki tam Güneş tutulması için güvenlik önlemlerini artırdı, yangın riski yüksek.

(ANKARA) - İspanya, yarın gerçekleşecek tam Güneş tutulması için milyonlarca ziyaretçiye hazırlanırken, aşırı sıcaklar ve yüksek orman yangını riski nedeniyle ülke genelinde geniş güvenlik önlemleri alıyor. Yetkililer 660 resmi gözlem noktası belirlerken, 35 binden fazla güvenlik görevlisinin sahada olması planlanıyor.

İspanya, yarın akşam gerçekleşecek tam Güneş tutulmasının Avrupa'daki başlıca gözlem noktalarından biri olmaya hazırlanıyor. Ay'ın Güneş'in önünden geçerek diskini tamamen kapatacağı tam tutulma, NASA'ya göre Grönland, İzlanda, kuzey Rusya, İspanya ve Portekiz'in kuzeybatısındaki küçük bir bölümden izlenebilecek.

İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN), tutulmanın İber Yarımadası'ndan bir asrı aşkın süredir görülebilecek ilk tam Güneş tutulması olduğunu bildirdi. Kuruma göre tam tutulma kuşağı İspanya'yı batıdan doğuya geçerek A Coruna, Oviedo, Leon, Bilbao, Zaragoza ve Valencia dahil çok sayıda kentten izlenebilecek. Tam tutulmanın ülkede gün batımına yakın gerçekleşmesi bekleniyor.

İSPANYA'DA TUTULMA ÖNCESİ YANGIN RİSKİNE KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI

İspanyol yetkililer, tam Güneş tutulmasını izlemek için yaklaşık 6 milyon kişinin gözlem güzergahındaki bölgelere yönelmesini bekliyor. Bölgesel yönetimler 660 resmi gözlem alanı ile otopark ve kamp bölgeleri belirlerken, İçişleri Bakanlığı 35 binden fazla güvenlik görevlisinin sahada olacağını bildirdi.

İspanya Meteoroloji Kurumu AEMET, tutulmanın yaşanacağı gün bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceğini ve orman yangını riskinin "yüksek" veya "çok yüksek" seviyede olduğunu açıkladı.

İspanya İçişleri Bakanlığı Sivil Koruma ve Acil Durumlar Genel Sekreteri Virginia Barcones, yaz boyunca yaşanan büyük yangınlara dikkati çekerek kıvılcım oluşturabilecek faaliyetlerin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Orman Teknik Mühendisleri Birliği Genel Sekreteri Raul de la Calle ise tutulmanın, ülkede istatistiksel olarak en fazla orman yangınının görüldüğü haftaya denk geldiğini belirtti. Bazı yerel yönetimler de yangın riski nedeniyle planlanan etkinlikleri iptal etti ve hassas doğal alanlara ek kısıtlamalar getirdi.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEMEYECEK

NASA, tam tutulma kuşağının dışında ABD'nin kuzey kesimleri, Kanada'nın büyük bölümü, Avrupa'nın önemli bir kısmı ve Kuzeybatı Afrika'da tutulmanın parçalı olarak görülebileceğini bildirdi. Londra, Paris, Berlin ve Milano gibi kentlerde de Güneş'in bir bölümü Ay tarafından örtülecek, parçalı Güneş tutulması gerçekleşecek.

Türkiye ise 12 Ağustos'taki Güneş tutulmasının görünürlük alanının dışında kalıyor ve tutulma ne tam ne de parçalı olarak izlenebilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İspanya Güneş Tutulmasına Hazırlanıyor - Son Dakika

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