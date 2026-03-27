İspanyol Kadın Ötenaziyle Hayatına Son Verdi

Uyarı: Bu haberde cinsel saldırı ve intihara ilişkin ayrıntılar bulunuyor.

Hayatına son verme hakkı için babasıyla uzun bir hukuk mücadelesi veren bir İspanyol kadın, Perşembe günü ötenazi yoluyla yaşamına son verdi.

Barcelona'da yaşayan 25 yaşındaki Noelia Castillo, 2022'deki intihar girişiminde geçirdiği yaralanmalar nedeniyle felç kalmıştı.

Katalan hükümeti 2024 yazında ötenazi hakkı tanıdı ancak muhafazakâr Hristiyan Avukatlar grubunun desteğiyle babasının itirazda bulunması üzerine sürece son anda ara verildi.

Baba, kızının muhakemesini etkileyen bir kişilik bozukluğu olduğunu savundu.

Ayrıca "devletin, özellikle ruh sağlığı sorunları yaşayan kızı gibi savunmasız insanların hayatlarını koruma yükümlülüğüne" işaret etti.

Bu itiraz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Noelia Castillo lehine karar vermesiyle sonuçlanan 18 aylık bir hukuki mücadeleyi başlattı.

Perşembe akşamı Hristiyan Avukatlar grubu, X'te yaptığı açıklamada Castillo'nun ötenazi yoluyla hayatını kaybettiğini duyurdu. Grup, olayın " İspanya'nın ötenazi yasasındaki ciddi eksiklikleri" ortaya koyduğunu söyledi.

Castillo bu hafta başında İspanyol televizyonuna konuşurken babasının onurlu bir şekilde ölme kararını hukuken engellemeye çalıştığını söylemiş ve "Kararıma saygı göstermedi ve asla göstermeyecek" diye konuşmuştu.

Castillo ayrıca zorlu çocukluğunu anlatmış ve yaşamının büyük bölümünü bakım evlerinde geçirdiğini söylemişti.

Dört yıl beraber olduğu eski erkek arkadaşı tarafından, uyku ilacı aldıktan sonra ilk kez cinsel saldırıya uğradığını, ayrıca bir gece kulübünde birkaç erkek tarafından bir kez daha cinsel saldırıya uğradığını anlatmıştı.

25 yaşındaki Castillo, hep "yalnız hissettiğini" ve ötenaziyle ölme konusunda hiç tereddüt yaşamadığını söylemişti.

Castillo "Hiçbir aile ferdim buna destek olmuyor. Ben gidiyorum ve siz burada tüm acıyla kalıyorsunuz ama yıllar boyunca çektiğim tüm acılar ne olacak? Sadece huzur içinde gitmek ve acının durmasını istiyorum" diye konuşmuştu.

Ayrıca "Bir baba, anne ya da kız kardeşin mutluluğu, bir kızın mutluluğunun önüne geçmemeli" diye de eklemişti.

Noelia, ailesinin gelip vedalaşabileceğini ancak kendisini öldürecek enjeksiyon yapılırken doktoruyla yalnız kalmak istediğini söylemişti.

Annesi Yolanda, kızının kararına katılmadığını ama "saygı duyduğunu" belirtti.

İspanya'nın ötenazi yasası 2021'de yürürlüğe girdi. Resmi verilere göre, 2024'te ötenazi için yapılan 426 başvuru kabul edildi.

Bu, bir yargıcın karar vermesi için mahkemeye taşınan ilk vaka oldu.