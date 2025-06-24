İsrail ajanlarından İranlı generallere tehdit telefonu: "12 saatte kaçmazsan ölürsün" - Son Dakika
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İsrail ajanlarından İranlı generallere tehdit telefonu: "12 saatte kaçmazsan ölürsün"

İsrail ajanlarından İranlı generallere tehdit telefonu: "12 saatte kaçmazsan ölürsün"
24.06.2025 11:50
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Washington Post'un yayınladığı bir ses kaydına göre, İsrail istihbarat ajanları İran'daki üst düzey generalleri telefonla arayarak tehdit etmiş ve aileleriyle birlikte kaçmaları için 12 saat süre vermiş. Mossad'a bağlı ajanlar, 'Yükselen Aslan Operasyonu' sırasında en az 20 İranlı generalle iletişime geçmiş. İsrail'in bu hamlesinin amacı, İran yönetimi içinde korku yaratmak ve özellikle ikinci ve üçüncü kademedeki isimleri sindirerek rejimi içeriden zayıflatmak.

İsrail ile İran arasında gerilim tırmanırken, Washington Post'un ortaya çıkardığı bir ses kaydı, bölgede yaşananları gözler önüne serdi. İsrailli istihbarat ajanlarının, İran'daki üst düzey generalleri telefonla arayarak tehdit ettiği ve aileleriyle birlikte kaçmaları için 12 saat süre verdikleri ortaya çıktı.

Habere göre, Mossad'a bağlı ajanlar, 13 Haziran'da başlatılan "Yükselen Aslan Operasyonu" sırasında en az 20 İranlı generalle iletişime geçti. Bu telefonlarda generallere, "Sizi, ailenizi ve çocuklarınızı hedef alacağız. Kaçmak için 12 saatiniz var," denildi.

Washington Post'un ulaştığı ses kaydında bir İsrail ajanının bir İranlı generale şöyle dediği duyuluyor:

"Sana açıkça söylüyorum. Eşin ve çocuğunla birlikte kaçmak için 12 saatin var. Aksi takdirde listemizdeki bir sonraki kişisin."

Ajan, tehdidini şu sözlerle sürdürüyor:

"Sizi toprağa gömeceğiz. Biz size şah damarınızdan daha yakınız. Bunu aklından çıkarma."

İsrail ajanı ayrıca, bu tehditleri yaptığı sırada İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanları Hossein Salami, Mohammad Bagheri ve İran Güvenlik Konseyi'nin eski başkanı Ali Shamkhani'nin suikasta uğradığını iddia ediyor. İsrail tarafı bu suikastlerin sorumluluğunu üstlenirken, İran medyası Shamkhani'nin hayatta olduğunu öne sürdü.

Ajan, generallere şu soruları yöneltiyor:

"Sıradaki olmak ister misin? Karını ve çocuğunu da mı mahvetmek istiyorsun? Hayır, değil mi?"

Telefondaki İranlı generalin cevabı kısa oluyor:

"Peki, ne yapmalıyım?"

Ajanın yanıtı ise net: Generalden, İran rejimini eleştiren bir video çekip 12 saat içinde Telegram'dan paylaşması isteniyor. Generalin bu talebi yerine getirip getirmediği ise bilinmiyor.

İsrail'in bu hamlesinin amacı, İran yönetimi içinde korku yaratmak ve özellikle ikinci ve üçüncü kademedeki isimleri sindirerek rejimi içeriden zayıflatmak. Böylece İran'ın, öldürülen üst düzey yetkililerin yerine yeni isimler bulması zorlaşacak.

İsrail Başbakanlık Ofisi, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bu olay, İran-İsrail hattındaki gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor.

İsrail ajanlarından İranlı generallere tehdit telefonu: '12 saatte kaçmazsan ölürsün'

Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ajanlarından İranlı generallere tehdit telefonu: '12 saatte kaçmazsan ölürsün' - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Enver Atabey:
    bu lanetlenmiş kavimden herşey beklenir.Devlet şimdiden bunlar için gerekli önlemleri almalıdır 45 3 Yanıtla
  • Oooo:
    Biden İsrail'i orada korumazsak ABD den yer isteyecekler demişti Zamanında bombayı cebimize koydular 21 1 Yanıtla
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