İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı

Batı Şeria'da görev yapan CNN ekibine İsrail askerlerinin müdahalesi uluslararası tepkilere yol açtı. CNN International'ın yayımladığı rapora göre, bir gazeteci boğma tekniğine benzer bir yöntemle etkisiz hale getirilirken, ekip yaklaşık iki saat boyunca gözaltında tutuldu.

YERLEŞİMCİ SALDIRISINDAN SAATLER SONRA MÜDAHALE

Rapora göre, aşırı sağcı İsrailli yerleşimcilerin Tayasir köyünde Filistinlilere saldırarak yasa dışı bir karakol kurmasından yaklaşık 12 saat sonra İsrail ordusu bölgeye intikal etti.

Ancak askerlerin hedefinde saldırgan yerleşimciler değil, bölgedeki Filistinliler ve yaşananları belgeleyen CNN ekibi oldu.

SİLAH DOĞRULTUP YERE OTURTTULAR

Olay sırasında Filistinlilerle röportaj yapan CNN ekibi, bir anda İsrail askerlerinin silahlarını kendilerine doğrultmasıyla karşı karşıya kaldı.

O anlarda kayıtta olan kameraaskerlerin müdahalesini saniye saniye kaydetti. Görüntülerde askerlerin gazetecilere "Dur! Otur aşağı!" şeklinde bağırarak müdahale ettiği açıkça görülüyor.

73 SANİYE SONRA BOĞMA KİLİDİ

Görüntülere göre, müdahaleden sadece 73 saniye sonra bir İsrail askeri, CNN foto muhabiri Cyril Theophilos'a arkadan saldırarak boğma kilidine aldı.

Theophilos'un zorla yere yatırıldığı, bu sırada ekipmanlarının da zarar gördüğü belirtildi.

2 SAAT GÖZALTINDA TUTULDULAR

Kısa süre içinde CNN ekibi ve çevredeki Filistinliler askerler tarafından alıkonuldu. CNN, ekip üyelerinin yaklaşık iki saat boyunca gözaltında tutulduğunu açıkladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, CNN'e yaptığı açıklamada olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayda askerlerin sergilediği eylemler ve davranışlar, Yahudiye ve Samarya bölgesinde görev yapan IDF askerlerinden beklenenlerle örtüşmemektedir."

TEPKİLER ARTIYOR

Yaşananlar, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan askerlerin tutumu ve basın mensuplarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Olay, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.