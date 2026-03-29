İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı

29.03.2026 00:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail askerleri, Batı Şeria'da yerleşimci saldırılarını çeken CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı. Bir gazetecinin sert şekilde etkisiz hale getirildiği, ekibin ise yaklaşık iki saat boyunca alıkonulduğu olay uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Batı Şeria'da görev yapan CNN ekibine İsrail askerlerinin müdahalesi uluslararası tepkilere yol açtı. CNN International'ın yayımladığı rapora göre, bir gazeteci boğma tekniğine benzer bir yöntemle etkisiz hale getirilirken, ekip yaklaşık iki saat boyunca gözaltında tutuldu.

YERLEŞİMCİ SALDIRISINDAN SAATLER SONRA MÜDAHALE

Rapora göre, aşırı sağcı İsrailli yerleşimcilerin Tayasir köyünde Filistinlilere saldırarak yasa dışı bir karakol kurmasından yaklaşık 12 saat sonra İsrail ordusu bölgeye intikal etti.

Ancak askerlerin hedefinde saldırgan yerleşimciler değil, bölgedeki Filistinliler ve yaşananları belgeleyen CNN ekibi oldu.

SİLAH DOĞRULTUP YERE OTURTTULAR

Olay sırasında Filistinlilerle röportaj yapan CNN ekibi, bir anda İsrail askerlerinin silahlarını kendilerine doğrultmasıyla karşı karşıya kaldı.

O anlarda kayıtta olan kameraaskerlerin müdahalesini saniye saniye kaydetti. Görüntülerde askerlerin gazetecilere "Dur! Otur aşağı!" şeklinde bağırarak müdahale ettiği açıkça görülüyor.

73 SANİYE SONRA BOĞMA KİLİDİ

Görüntülere göre, müdahaleden sadece 73 saniye sonra bir İsrail askeri, CNN foto muhabiri Cyril Theophilos'a arkadan saldırarak boğma kilidine aldı.

Theophilos'un zorla yere yatırıldığı, bu sırada ekipmanlarının da zarar gördüğü belirtildi.

2 SAAT GÖZALTINDA TUTULDULAR

Kısa süre içinde CNN ekibi ve çevredeki Filistinliler askerler tarafından alıkonuldu. CNN, ekip üyelerinin yaklaşık iki saat boyunca gözaltında tutulduğunu açıkladı.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, CNN'e yaptığı açıklamada olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayda askerlerin sergilediği eylemler ve davranışlar, Yahudiye ve Samarya bölgesinde görev yapan IDF askerlerinden beklenenlerle örtüşmemektedir."

TEPKİLER ARTIYOR

Yaşananlar, işgal altındaki Batı Şeria'da görev yapan askerlerin tutumu ve basın mensuplarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Olay, uluslararası kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 01:08:09. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail askerleri CNN ekibini canlı yayında gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.