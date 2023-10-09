İsrail Askerleri Yanlışlıkla Kendi Askerlerine Ateş Açtı: 4 Yaralı - Son Dakika

İsrail Askerleri Yanlışlıkla Kendi Askerlerine Ateş Açtı: 4 Yaralı

İsrail Askerleri Yanlışlıkla Kendi Askerlerine Ateş Açtı: 4 Yaralı
Son Güncelleme: 09.10.2023 03:39

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu. Kontrol noktasına hızlıca yaklaşan bir araca ateş açan İsrail güçleri, daha sonra araçtaki kişilerin kendi askerleri olduğunu fark etti. Hafif yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı. Bu olayın yanı sıra, İsrail'in Şeba Çiftlikleri bölgesine kurulan çadırı bombalaması ve Gazze sınırında bir araca ateş açması da yaşandı.

İsrail ordusu, Lübnan sınırı yakınındaki Celil Garbi bölgesinde bulunan askerlerinin yanlışlıkla kendi askerlerine ateş açması sonucu 4 yaralı olduğunu duyurdu.

İsrail resmi haber ajansı KAN'ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı.

Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

İsrail pazar günü, Hizbullah örgütünün İsrail işgali altındaki Şeba Çiftlikleri bölgesine kurduğu bir çadırı silahlı insansız hava aracıyla bombalamıştı.

Yine İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, pazar günü İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürülen kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Askerleri Yanlışlıkla Kendi Askerlerine Ateş Açtı: 4 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
01:25 CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu
00:36 Hamas'tan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yoğun roket saldırısı
00:10 Kendi sahalarında dağıldılar! Napoli, Fiorentina'ya diş geçiremedi
23:53 İmamoğlu, Cemal Canpolat'ın konuşmasına tepki gösterdi: Ayıp ya, rezil olduk
23:04 UEFA, İsrail'deki maçları çatışmalar nedeniyle erteledi
22:43 Maça damga vurdu! Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi?
22:24 Son Dakika: Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
22:22 Gözler Kabine toplantısında! Masada emekli memurlara yapılacak maaş zammı var
22:01 Arsenal, Manchester City'i son anda yıkarak 8 yıl sonra bir ilke imza attı
22:04 Bülent Arınç Hamas'ı topa tuttu: Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2023 07:12:26. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Askerleri Yanlışlıkla Kendi Askerlerine Ateş Açtı: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement