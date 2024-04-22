İsrail Başbakanı ABD'nin İsrail Ordusu'na yönelik askeri yardımı kesmesine karşı çıkıyor - Son Dakika
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İsrail Başbakanı ABD'nin İsrail Ordusu'na yönelik askeri yardımı kesmesine karşı çıkıyor

İsrail Başbakanı ABD\'nin İsrail Ordusu\'na yönelik askeri yardımı kesmesine karşı çıkıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İsrail Ordusu'ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı kesme kararına karşı çıkarak tüm ambargoları reddedeceğini ve mücadele edeceğini belirtti. ABD'nin kararının, insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu ve yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceği tespit edildi. İsrail Savunma Bakanı da ABD'ye ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulundu.

22.04.2024 07:54
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik askeri yardımı keseceği haberlerinin ardından, ülkesine yönelik tüm ambargoları reddedeceğini söyledi ve “Tüm gücümle savaşacağım” dedi.

Daha önce Axios haber sitesi, ABD’nin, işgal altındaki Batı Şeria’da insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’in Netzah Yehuda tugayını hedef alacağını yazmıştı.

BBC, kararın ihlallerde yer aldığı iddia edilen yabancı askeri birliklere yönelik Amerikan yasağı uyarınca alınmış olabileceğini tespit etti.

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin İsrail Ordusu’ndaki bazı birliklere insan hakları ihlalleri iddiaları nedeniyle yardımcın kesileceği haberleri sorulunca “Bazı kararlar verdim, önümüzdeki günlerde görmeyi bekleyebilirsiniz” demişti.

İsrail başlıca müttefiki Washington daha önce hiç İsrail Ordusu’ndaki bir birliğe yönelik yardımı kesmemişti.

İsrail Ordusu ise Netzah Yehuda’nın uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet gösterdiğini savunuyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD’ye Netzah Yehuda’ya ambargo niyetinden vazgeçme çağrısında bulundu ve dünyanın ABD ve İsrail arasındaki bağları her zamankinden daha yakından izlediğini söyledi.

Gallant’ın açıklamasında “Bütün bir birliği eleştirme girişimleri, İsrail Ordusu’nun faaliyetleri üzerinde büyük bir gölge oluşmasına neden oluyor. Ortaklar ve dostlar için doğru yol bu değil” denildi.

Axios, Cumartesi günü üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Blinken’ın Netzah Yehuda konusundaki kararıını önümüzdeki günlerde açıklayacağını yazdı.

Kararın, birliğin Batı Şeria’daki insan hakları ihlalleri iddialarıyla ilgili olduğu belirtildi. Bunlardan birinin de 80 yaşındaki Filistinli Amerikalı Ömer Esad’ın Ocak 2022’de Batı Şeria’daki bir arama sırasında elleri ve ağzı İsrail askerlerince bağlandıktan ölmesi olduğu kaydedildi.

ABD olayın ardından “kapsamlı bir soruşturma” çağrısı yapmıştı.

İsrail Ordusu, Esad’ın ölümünden üzüntü duyulduğunu ve Netzah Yehuda komutanına disiplin cezası verildiğini kaydetmişti. İki askere de iki yıl üst düzey görevlerde yer almama cezası verildiğini, ancak savcılık soruşturması yapılmayacağı duyurulmuştu. Ayrıca, Esad’ın mevcut sağlık sorunları nedeniyle öldüğü iddia edilmişti.

Esad’ın bazıları ABD’de yerleşik ailesi, konunun kapatılmasını kınamıştı. Herhangi bir İsrail Ordusu birliğinin, ABD’nin askeri yardımlarından mahrum bırakılması kararı “Leahy Yasası” uyarınca alınabiliyor. Dönemin ABD’li senatörü Patrich Leahy’nin çabalarıyla 1997’de çıkan yasa, insan hakları ihlallerinde yer alan herhangi bir askeri birliğin ABD’nin verdiği fon ve eğitimden mahrum bırakılmasını öngörüyor.

Eski bir ABD’li yetkili BBC’ye yeptığı açıklamada, “İsrail-Leahy Forumu” adlı bir grup ABD’li yetkilinin geçen yıl Netzah Yehuda da dahil, İsrail birliklerine karşı en az 10 hak ihlali vakasını araştırdığını söyledi.

1999’da kunulan Netzah Yehuda, aşırı dinci Yahudilerin askerlik yaptığı ve sadece erkeklerden oluşan bir birlik.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail Başbakanı ABD'nin İsrail Ordusu'na yönelik askeri yardımı kesmesine karşı çıkıyor - Son Dakika

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