İsrail Büyükelçiliği Çalışanı Pekin'de Saldırıya Uğradı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pekin Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatının saldırıya uğradığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'deki İsrail Büyükelçiliğinde görevlinin bir personelin saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının büyükelçilik binası sınırları içerisinde olmadığı kaydedilen açıklamada, durumu stabil olan personelin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürdükleri aktarılırken, saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.