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İsrail Büyükelçiliği Çalışanı Pekin'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika

İsrail Büyükelçiliği Çalışanı Pekin'de Saldırıya Uğradı

Son Güncelleme: 13.10.2023 12:11

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pekin Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın saldırıya uğradığını açıkladı. Saldırının büyükelçilik binası sınırları dışında gerçekleştiği belirtilirken, saldırıya uğrayan personelin durumu stabil olduğu ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İsrailli yetkililerin saldırıyla ilgili soruşturma başlattığı, saldırının nedenine dair ise henüz bilgi verilmedi. Çin tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pekin Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatının saldırıya uğradığını bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'deki İsrail Büyükelçiliğinde görevlinin bir personelin saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırının büyükelçilik binası sınırları içerisinde olmadığı kaydedilen açıklamada, durumu stabil olan personelin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrailli yetkililerin saldırıyla ilgili soruşturmayı sürdürdükleri aktarılırken, saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

Çin'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Büyükelçiliği Çalışanı Pekin'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Büyükelçiliği Çalışanı Pekin'de Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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