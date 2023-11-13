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İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı Hedef Aldı: 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı Hedef Aldı: 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı\'nı Hedef Aldı: 31 Kişi Hayatını Kaybetti
13.11.2023 23:20

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Cibaliye Mülteci Kampı bir kez daha hedef alındı. Saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nı bir kez daha hedef aldı. Saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Cibaliye Mülteci Kampı bir kez daha hedef alındı. Filistin basınında yer alan haberlerde, kampa düzenlenen hava saldırısında 12 evin vurulduğu, 31 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı ifade edildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı Hedef Aldı: 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Cibaliye Mülteci Kampı'nı Hedef Aldı: 31 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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