İsrail'de resmi seçim sonuçları açıklandı, muhalefet 67, iktidar bloku 53 sandalye aldı - Son Dakika
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İsrail'de resmi seçim sonuçları açıklandı, muhalefet 67, iktidar bloku 53 sandalye aldı

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İsrail\'de resmi seçim sonuçları açıklandı, muhalefet 67, iktidar bloku 53 sandalye aldı
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İsrail Merkez Seçim Komitesi, seçimlerin resmi sonuçlarını açıklayarak muhalefetin 67, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar blokunun 53 sandalye kazandığını doğruladı. 61 sandalyeye ulaşılamazken Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurmak üzere partilerle istişareye başlayacak.

İSRAİL Merkez Seçim Komitesi, geçen hafta düzenlenen genel seçimlerin resmi sonuçlarını açıklayarak 120 sandalyeli parlamentoda muhalefet partilerinin 67, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidar blokunun ise 53 sandalye kazandığını doğruladı.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, ülkede geçen hafta gerçekleştirilen genel seçimlerin sonuçlarını resmi olarak ilan etti. Açıklanan sonuçlara göre muhalefet partileri, 120 sandalyeli mecliste (Knesset) toplam 67 sandalye elde ederken, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 sandalyede kaldı.

Muhalefetin kazandığı 67 sandalyenin 48'ini eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi ile ittifak kuran partiler, 19'unu ise üç partili koalisyon olan Ortak Liste ve Ra'am Partisi'nden oluşan Arap liderliğindeki partiler elde etti. Ortaya çıkan bu tabloya göre ne Netanyahu ne de Eisenkot, kendi bloklarının dışından destek almadan çoğunluk hükümeti kurmak için gerekli olan 61 sandalyeye ulaşamadı.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg, resmi seçim sonuçlarını Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sundu. İsrail yasalarına göre Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma görevini hangi milletvekiline vereceğini belirlemek amacıyla bu akşam siyasi partilerle istişarelere başlayacak. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Herzog, yeni bir seçimin önüne geçilmesi ve istikrarlı bir hükümetin kurulabilmesi amacıyla siyasi partilere seçim vaatlerinde uzlaşma çağrısında bulundu.

Öte yandan Seçim Komitesi, şüpheli dış müdahale iddialarına yönelik devam eden soruşturmaya rağmen sonuçları onayladı. Komite Başkanı Sohlberg, söz konusu iddiaların henüz kanıtlanmadığını ve resmi açıklamayı ertelemek için bir gerekçe oluşturmadığını belirtti. Son günlerde seçim sonuçlarına gölge düşürmeye çalışan söylemler olduğuna dikkati çeken Sohlberg, seçimlerin usulüne uygun şekilde gerçekleştirildiğini ve sonuçların seçmenlerin iradesini yansıttığını vurguladı.

Kaynak: DHA
Binyamin NetanyahuPolitikaHerzogİsrailDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'de resmi seçim sonuçları açıklandı, muhalefet 67, iktidar bloku 53 sandalye aldı - Son Dakika
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