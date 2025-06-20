İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti - Son Dakika
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İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

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İsrail\'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs\'a yerleşti
20.06.2025 11:18
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İsrail\'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs\'a yerleşti
Haber Videosu

Dünyayı tedirgin eden savaş 8. gününde tüm şiddetiyle devam ederken, İran'ın füze saldırıları sonrası İsrail'den büyük bir kaçış var. İsrail'den kaçan yaklaşık 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti. Otellerin, sinagogların dolması nedeniyle Rum hükümeti 7 okulu eve çevirme kararı alırken Larnaka limanına da dün İsraillileri taşıyan 120 yat demirledi.

İsrail'in 13 Haziran'da başlattığı ve "Yükselen Aslan" ismini verdiği, İran'ın "Gerçek Vaat" adıyla giriştiği misilleme saldırılarıyla başlayan savaş 8. gününe girdi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail'in saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi üst düzey askeri yetkililerin de aralarında olduğu en az 227 kişi öldü. İran ise insansız hava araçlarının (İHA) yanı sıra yüzlerce balistik ve hipersonik füze fırlattığı misillemesinde ise Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı hedef aldı. İsrail'in hava savunma sistemlerini aşan İran füzeleri nedeniyle en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 500'ü aştığı açıklandı.

İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

KAÇANLARIN İLK TERCİHİ GÜNEY KIBRIS OLDU

İran'ın devam eden füze saldırıları İsrail'de yaşayan halkı büyük paniğe sevk ederken ülkeden kaçanların ilk tercihi ise Güney Kıbrıs oldu.

İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

7 OKUL EVE ÇEVRİLDİ

İsrail'den kaçan yaklaşık 5 bin kişi güney Kıbrıs'a yerleşti. Otellerin, sinagogların dolması nedeniyle Rum hükümeti 5'i ilkokul 2'si lise olmak üzere 7 okulu 'eve' çevirme kararı aldı.

İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

LARNAKA LİMANINA 120 YAT DEMİRLEDİ

Kıbrıs Rum hava sahası da günlük 500 ek sefere hizmet vermeye başladı. Hava trafik kontrolü personelinin aşırı yoğunluk nedeniyle zor anlar yaşadığı belirtildi. Larnaka limanına da dün İsraillileri taşıyan 120 yat demirledi.

İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

Savaş ve Çatışma, Güney Kıbrıs, Göçmenler, Politika, Larnaka, Kıbrıs, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ozan:
    burda biseyler dönüyor inşallah sonu tukiyeye patlamaz 66 4 Yanıtla
    Cihan Ozinan:
    Sence bu olayların bizi etkilememe ihtimali var mı baş aktör biziz olayın kahramanı da biz oluruz inşallah 0 1
  • Cihan Ozinan:
    İnşallah bizim yöneticilerimiz bunları mülteci diye içeri almaz her şey beklenir artık 46 13 Yanıtla
  • erkan bektaş:
    rumdan da KKTC geçerler ordan Türkiye ajan dolacak 51 6 Yanıtla
    yol yolcu :
    hayal dünyan bayağı gelişmiş..???? 0 1
  • Cetin Kabar:
    Kıbrıs itrailli olur artık yeni nesillere 24 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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