İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den Lübnan\'da İHA\'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
06.10.2025 17:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'den Lübnan\'da İHA\'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Haber Videosu

İSRAİL'e ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken; 1 kişi de yaralandı.

Gazze'ye yönelik ablukayı ve saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölge ülkelerine yönelik saldırılarına da devam ediyor. Özellikle Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılar düzenleyen İsrail, yeni bir saldırıya daha imza attı.

İSRAİL İHASI VURDU

İsrail'e ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SALDIRI SONRASI DUMANLAR YÜKSELDİ

Saldırı sonrası araçtan dumanlar yükselirken; Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu günlere dikkat Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak Bu günlere dikkat! Yurdun dört bir yanı sağanağa teslim olacak
Halk sandık başına gitti Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti Halk sandık başına gitti! Bir köy, o ilçeye dahil olmayı reddetti
Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz, ben de bir numaralı eşeğim Marcel Licka: Aynı hataları eşekler gibi tekrar ediyoruz, ben de bir numaralı eşeğim
Halil Umut Meler, Samsunspor’un golünün neden iptal edildiğini açıkladı Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünün neden iptal edildiğini açıkladı
Belediye başkanı ’’Bunları annene yedirir misin’’ diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi Belediye başkanı ''Bunları annene yedirir misin?'' diye sordu, aldığı yanıt karşısında küplere bindi
Samsunspor’dan Fenerbahçe’ye çelme Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme
Mert Hakan Yandaş ve Samsunspor taraftarı arasında gerilim Mert Hakan Yandaş ve Samsunspor taraftarı arasında gerilim
Madonna’dan Elon Musk’a büyük şok Servet değerindeki teklifi elinin tersiyle geri çevirdi Madonna'dan Elon Musk'a büyük şok! Servet değerindeki teklifi elinin tersiyle geri çevirdi

18:05
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı
Hamas ile İsrail arasında Gazze müzakereleri başladı
17:44
Serdar Öktem’in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
Serdar Öktem'in Sinan Ateş cinayetiyle ilgili savunması yeniden gündemde
17:38
Serdar Öktem’in aracına kurşun yağmuru İşte olay yerinden ilk görüntüler
Serdar Öktem'in aracına kurşun yağmuru! İşte olay yerinden ilk görüntüler
17:12
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı
Sinan Ateş davasının kilit ismi Avukat Serdar Öktem aracında suikasta uğradı
16:13
Bursa’da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1’in altına düştü
Bursa'da durum vahim: Barajlarda doluluk oranı yüzde 1'in altına düştü
15:52
Borç batağından MOSSAD ajanlığına İşte İstanbul’da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
Borç batağından MOSSAD ajanlığına! İşte İstanbul'da yakalanan casuslar hakkında yeni detaylar
15:18
Aralarında Greta da var İsrail’in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
Aralarında Greta da var! İsrail'in gözaltına aldığı 171 aktivistin akıbeti belli oldu
15:12
Siklon dalgası yola çıktı geliyor İstanbullular bu saate dikkat
Siklon dalgası yola çıktı geliyor! İstanbullular bu saate dikkat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2025 18:26:58. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.