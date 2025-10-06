İsrail\'den Lübnan\'da İHA\'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken; 1 kişi de yaralandı.

Gazze'ye yönelik ablukayı ve saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, bölge ülkelerine yönelik saldırılarına da devam ediyor. Özellikle Yemen ve Lübnan'a yönelik saldırılar düzenleyen İsrail, yeni bir saldırıya daha imza attı.

İSRAİL İHASI VURDU

İsrail'e ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

SALDIRI SONRASI DUMANLAR YÜKSELDİ

Saldırı sonrası araçtan dumanlar yükselirken; Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından da açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.