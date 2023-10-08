İsrail, Dünya Çapında Görev Yapan Diplomatlarına Evden Çıkmama Talimatı Verdi - Son Dakika

İsrail, Dünya Çapında Görev Yapan Diplomatlarına Evden Çıkmama Talimatı Verdi

İsrail, Dünya Çapında Görev Yapan Diplomatlarına Evden Çıkmama Talimatı Verdi
Son Güncelleme: 08.10.2023 14:54

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırı nedeniyle dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna geçirdi. Bu kapsamda, diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verildi. Gazze'deki saldırılarda 313 kişi hayatını kaybetti, 1990 kişi yaralandı. İsrail basınında ise Hamas'ın başlattığı saldırılarda 350 İsraillinin öldüğü, yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyuruldu.

İsrail, dünya çapında görev yapan diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı yabancı ülkelerde görev yapan diplomatlarına dikkatli olma çağrısı yaptı.

Bakanlık, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e dün başlattığı saldırı nedeniyle "dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna" geçirdi.

Bu kapsamda, diplomatlara "güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama" talimatı verildi.

- Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail, Dünya Çapında Görev Yapan Diplomatlarına Evden Çıkmama Talimatı Verdi - Son Dakika


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