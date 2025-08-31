İsrail: El Kassam Tugayları\'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde\'yi öldürdük

İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail'in, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdüğünü iddia etmesi gündeme bomba gibi düştü.

İSRAİL'İN ÜST DÜZEY İSMİNDEN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, Ebu Ubeyde'nin dün Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü öne sürdü.

İSRAİL ORDUSU: EBU UBEYDE'Yİ ÖLDÜRDÜK

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada da Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğü iddia edilerek, İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet ve askeri istihbarat tarafından toplanan bilgiler sayesinde Ebu Ubeyde'nin saklandığı yerin tespit edildiği aktarıldı. Ordu, Ebu Ubeyde'nin Hamas'ın propaganda politikasını belirleyen üst düzey isim olduğu ifade etti.

HAMAS HENÜZ DOĞRULAMADI

Hamas tarafından ise henüz Ebu Ubeyde'nin akıbetiyle ilgili açıklama yapılmadı. Filistinli silahlı grup daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in bölgedeki bir konuta düzenlediği saldırılarda onlarca sivilin öldüğünü ve yaralandığını belirtmişti.

HAMAS İÇİN İDOL HALİNE GELMİŞTİ

Yaklaşık 40 yaşında olduğu sanılan Ubeyde, geçtiğimiz birkaç yıl boyunca Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları adına İsrail karşıtı yaptığı uzun konuşmalarla biliniyordu. Filistin kefeyesiyle kapattığı yüzü ile Ortadoğu'daki Hamas destekçileri için bir idol haline gelmişti.

Cuma günü yaptığı son konuşmasında Ubeyde, ellerinde kalan İsrailli rehinelerin Hamas savaşçılarıyla aynı kaderi paylaşacağını söylemiş ve Gazze'ye yapmayı planladığı saldırıya karşı İsrail'e uyarıda bulunmuştu.

İSRAİL SALDIRILARININ BİLANÇOSU ÇOK AĞIR

Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarından bugüne kadar 63.000'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

Öte yandan İsrail'in Gazze Şehrini ele geçirme operasyonu öncesinde yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı şehre yönelik saldırıları da devam ediyor.

İsrail ordusu, askerler harekete geçmeden önce Gazze Şehri'nin tüm nüfusunu tahliye etmeyi ve güneydeki sığınaklara taşımayı planladığını söyledi. Gazze nüfusunun çoğu zaten defalarca kez yerlerinden edilmişti.