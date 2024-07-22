İsrail, Gazze\'deki insani yardım bölgelerinden saldırı olduğunu iddia ederek tahliye edileceğini açıkladı

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bugün Gazze'deki insani yardım bölgesi olarak adlandırılan yerlerden saldırı yapıldığını ileri sürerek tahliye edileceğini açıkladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler'in yardım ofisi Genel Komiseri Philippe Lazzarini, dün İsrail ordusu tarafından BM yardım konvoyuna yoğun ateş açıldığını belirtti.

IDF, Gazze'nin Al Mawasi'deki İnsani Yardım Alanının doğu kesiminden İsrail'e yönelik saldırılar olduğunu ileri sürerek "IDF, terör örgütlerine karşı güçlü bir operasyon düzenlemek üzeredir ve bu nedenle Han Yunus'un doğu mahallelerinde kalan nüfusu geçici olarak Al-Mawasi'deki ayarlanmış İnsani Alana tahliye etmeye çağırmaktadır" dedi.

BM ARAÇLARINA ATEŞ AÇILIYOR

Öte yandan BM'in Filistin insani yardım kurumu UNRWA'nın Genel Komiseri Lazzarini bugün yaptığı açıklamada "Gazze şehrine giden bir BM konvoyuna İsrail Kuvvetleri tarafından yoğun ateş açıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ekiplerimiz eğilip siper almak zorunda kaldı. Bu olay dün meydana geldi. Ekipler açıkça işaretlenmiş BM zırhlı araçlarında seyahat ediyor ve BM yelekleri giyiyorlardı.

Bir araca Vadi Gazze'nin güneyinde İsrail Güçlerinin kontrol noktasının hemen ilerisinde beklerken en az beş kurşun isabet etti. Araç ciddi şekilde hasar gördü ve konvoydan ayrıldı. Ekipler yeniden toplandı ve sonunda Gazze Şehrine ulaştı.

Diğer tüm benzer BM hareketleri gibi bu hareket de İsrailli Yetkililer tarafından koordine edilmiş ve onaylanmıştır" açıklamasını yaptı.