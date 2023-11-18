İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı

İsrail yaralıların ve 7 binden fazla yerinden edilmiş kişinin ölümle karşı karşıya kaldığı Şifa Hastanesi'ni rahat bırakmıyor. İsrail ordusu son olarak, günlerdir bombaladığı Şifa Hastanesi'nin 1 saat içerisinde boşaltılmasını istedi. Gazze'deki hükümet, İsrail'in kentinin batısında bulunan Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiğini belirtti.

"HASTANEYİ BOŞALTIN"

İsrail ordusunun geçtiğimiz günlerde baskın düzenlediği ve sağlık hizmetlerinin tümüyle durduğu Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde insanlık trajedisi yaşanıyor. Hastaneye yönelik kuşatma ve içerideki arama-kazı çalışmaları sürerken, İsrail ordusundan saldırı endişesi yaratacak bir hamle daha geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı kaynakları yaptığı açıklamada; İsrail ordusunun hastane idaresinden, hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasını istediğini kaydetti. Ordu, hastanenin boşaltılması için 1 saat süre verdi.

"KADERLERİNE TERK EDİLDİLER"

İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin dolmasıyla Şifa Hastanesi'nin boşaltılmasının ardından Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

ÇAĞRI YAPTILAR

Hastalar, yaralılar, prematüre bebekler ve sağlık personeli de dahil olmak üzere Şifa Hastanesi'nde bulunan herkesin güvenliğinden ve hayatından tamamen İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası kurumların da dokunulmazlığa sahip olması gereken hastane ve sağlık kuruluşlarının korunması noktasındaki ihmallerden sorumlu olduğu kaydedildi. Açıklamada, "tıbbi ve insani görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt sağlanması" çağrısında bulunuldu.

İSRAİL'İN ŞİFA HASTANESİ BASKINI

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne 15 Kasım'da baskın düzenlemişti. İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu. Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.