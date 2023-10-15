İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başladı

Biden ve Netanyahu mutabık kaldı, Gazze\'ye uygulanan kısıtlamalardan biri kaldırıldı

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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başladığını açıkladı.

BELLİ BÖLGELERE YENİDEN SU VERİLİYOR

İsrail, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde belli bölgelere yeniden su vermeye başladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin kendisine Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başlandığına dair bilgi verdiğini aktardı. Sullivan, İsrailli yetkililerin kendisini son bir saat içinde söz konusu gelişme hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

NETANYAHU VE BİDEN MUTABIK KALDI

Enerji Bakanı Israel Kantz kararın İsrail'in Hamas'ın bulunduğu bölgeye sıkı ambargo uygulamaya dair politikasıyla uyumlu olduğunu bildirdi. Kantz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başbakan Netanyahu ve Başkan Biden arasında mutabık kalınan Gazze Şeridi'nin güneyinde suların açılması kararı, sivil nüfusun Gazze Şeridi'nin güneyine itilmesi sonucunu doğuracak ve Gazze üzerindeki elektrik, su ve yakıt alanlarındaki genel kuşatmanın sıkılaştırılmasını mümkün kılacak ve IDF'nin (İsrail Savunma Bakanlığı) Nazi Hamas altyapısına operasyon yapmasını ve yok etmesini kolaylaştıracaktır". diye yazdı.

8 EKİM'DE TAM ABLUKA KARARI VERİLMİŞTİ

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıların ardından 8 Ekim'de Gazze Şeridi'ni "tam abluka" altına alınmasına karar vermiş, bölgeye su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini durdurmuştu.