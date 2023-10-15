ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başladığını açıkladı.
İsrail, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde belli bölgelere yeniden su vermeye başladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin kendisine Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başlandığına dair bilgi verdiğini aktardı. Sullivan, İsrailli yetkililerin kendisini son bir saat içinde söz konusu gelişme hakkında bilgilendirdiğini söyledi.
Enerji Bakanı Israel Kantz kararın İsrail'in Hamas'ın bulunduğu bölgeye sıkı ambargo uygulamaya dair politikasıyla uyumlu olduğunu bildirdi. Kantz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başbakan Netanyahu ve Başkan Biden arasında mutabık kalınan Gazze Şeridi'nin güneyinde suların açılması kararı, sivil nüfusun Gazze Şeridi'nin güneyine itilmesi sonucunu doğuracak ve Gazze üzerindeki elektrik, su ve yakıt alanlarındaki genel kuşatmanın sıkılaştırılmasını mümkün kılacak ve IDF'nin (İsrail Savunma Bakanlığı) Nazi Hamas altyapısına operasyon yapmasını ve yok etmesini kolaylaştıracaktır". diye yazdı.
İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıların ardından 8 Ekim'de Gazze Şeridi'ni "tam abluka" altına alınmasına karar vermiş, bölgeye su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini durdurmuştu.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başladı - Son Dakika