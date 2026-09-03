İsrail Güney Lübnan\'da İşgalini Derinleştiriyor, BM Kalıcı Üsler Kurduğunu Bildirdi

Lübnan'ın güneyinde, İsrail sınırına yakın Akdeniz kıyısındaki otoyolda yapılan yolculuk manzaralı olsa da günümüzde epey ıssız. Tarlalar terk edilmiş halde yatıyor ve İsrail hava saldırılarıyla yıkılan, sayılamayacak kadar çok bina harabe halde.Nakura kasabası yakınlarında, Lübnan ulusal bayrağının beyaz ve kırmızı renkleriyle boyanmış bir askeri kontrol noktası, devletin varlığının son görünen işareti.Askerler beton duvarların arkasında konuşlanmış durumda, ancak yol bomboş.Birkaç dakika daha güneyde, yaklaşık bir düzine İsrail bayrağı işgal altındaki bölgenin başlangıcını gösteriyor.İsrail tarafından yetkilendirilmedikçe kimse giremez.Ülkenin bu kısmı, İran destekli milis ve siyasi parti olan Hizbullah'ın desteğinin büyük çoğunluğunu aldığı Lübnan Şii Müslüman topluluğunun kalbidir.Son yirmi yılda, gruba karşı yürütülen savaşlarda İsrail ordusu tarafından üç kez işgale uğradı.Sonuncusu, ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşının başlangıcında, İran dini liderinin öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın İsrail'e roket fırlatmasıyla Mart ayında başlamıştı.Geçen ay BBC ekibi, İsrail kontrolündeki bölgeyi ziyaret etmenin nadir yollarından biri olan, BM barış gücü UNIFIL'in Lübnan'daki insani yardım misyonuna katıldı.Gazze'de olduğu gibi, burada da İsrail köylerin tamamını yerle bir etti ve Haziran ayında ateşkes ilan edildikten sonra bile hava saldırıları ve yıkımlar devam etti.Lübnan'ın %5'i işgal altındaUNIFIL'in bir parçası olan Fin birliklerinin önderliğindeki konvoy, sınır yakınlarındaki Hristiyan köylerine sivilleri götürüp getiriyordu.Bu topluluklar savaş sırasında İsrail'in saldırılarından ve işgalinden kurtulmuştu. Şimdi çevredeki bölgeler işgal altında olduğundan, ülkenin geri kalanından tamamen izole olmuş durumdalar.İsrail ordusunun BM ile çatışmayı önleme mekanizması aracılığıyla varlığımıza izin verildi.İsrail'in şu anda işgal ettiği toprak şeridi, Lübnan topraklarının yaklaşık %5'ini oluşturuyor ve bazı yerlerde sınırdan 10 km. kadar içeri uzanıyor.İki ülkeyi ayıran duvar boyunca ilerlerken, işgalden sonra İsrail tarafından inşa edilen servis yollarını, İsrail askerlerinin yoğun hareketini ve onların kullandığı konut binalarını gördük.Bazıları, Hizbullah'ın patlayıcı dronlarından korunmak için ağlarla kaplıydı.Gökyüzünde İsrail'e ait gözetleme insansız hava araçlarının (İHA) sesini ve uzaktan patlama seslerini de duyduk; bunlar muhtemelen İsrail'in işgal altındaki köylerde gerçekleştirdiği yıkımlardan kaynaklanıyordu.

Geçen ay işgal altındaki Güney Lübnan'ı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, orduya "bölgede uzun vadeli bir varlık için gerekli tüm adımları atması" talimatını verdiğini söyledi.İsrailli yetkililer Kuzey İsrail'deki yerleşim yerlerini, Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan fırlattığı roket ve insansız hava araçlarından ve olası bir kara işgalinden korumak için "güvenlik bölgesi" olarak adlandırdıkları bir alan oluşturmayı amaçladıklarını belirtiyor.UNIFIL'e göre, İsrail ordusu işgal edilen bölgelerde dört yeni üs kurarak bu tür mevzilerin sayısını dokuza çıkardı.İsrail güçleri, 2024'te Hizbullah'a karşı yapılan önceki savaş sırasında güney Lübnan'ı işgal ettikten sonra, o çatışmayı sona erdiren anlaşmayı ihlal ederek beş noktada kalmıştı.UNIFIL sözcüsü Kandice Ardiel, "Geçen aylarda İsrail mevzilerinin sağlamlaştırılması ve tahkim edilmesi, koruyucu altyapı inşası ve diğer mühendislik çalışmaları gördük" dedi ve ekledi: "Ayrıca, Güney Lübnan'daki askeri faaliyetleri desteklemek amacıyla İsrail sivil personelinin yıkım ve mühendislik faaliyetleri yürüttüğünü de gözlemledik."İnsan hakları örgütleri, İsrail'in Güney Lübnan'daki bazı eylemlerinin sivil altyapının kasıtlı olarak yok edilmesi anlamına geldiğini ve bunun olası bir savaş suçu olduğunu söylüyor.Yüz binlerce Lübnanlı hala yerinden edilmiş durumda ve ne zaman ya da geri dönebilecekleri konusunda hiçbir bilgileri yok.Sorularımıza yanıt olarak İsrail ordusu, yıkılan binaların Hizbullah tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını ve uluslararası hukuka uygun hareket ettiğini söyledi.İşgal altındaki bölgelerdeki eylemleriyle ilgili diğer spesifik sorulara ise yanıt vermedi.

Haziran ayında ABD ve İran, Lübnan'daki şiddetin sona erdirilmesini de içeren, çatışmalarını bitirmeyi amaçlayan ön bir anlaşma duyurdu.Lübnanlı bir istihbarat yetkilisi bana, Lübnan ordusunun o zamandan beri İsrail tarafından anlaşmanın 5.000'den fazla ihlalini kaydettiğini söyledi.Bu ihlaller arasında hava saldırıları, insansız hava aracı saldırıları, topçu ateşi ve işgal altındaki bölgenin (sarı hat olarak adlandırılan) ötesindeki Lübnan topraklarına İsrail askerlerinin neredeyse her gün yaptığı baskınlar yer alıyor.İsrail ordusu, Gazze'de olduğu gibi Lübnan'daki bazı saldırılarını da "acil tehditler" olarak nitelendirdiği operasyonlar olarak gerekçelendiriyor.Ancak birçok durumda, bu iddia edilen tehditlerin ne kadar acil olduğu veya herhangi bir tehdit olup olmadığı açık değil.İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hizbullah, ateşkes yürürlüğe girdikten sonra İsrail'e karşı saldırı düzenlemedi, ancak Lübnan topraklarında faaliyet gösteren İsrail birliklerini hedef aldı.Lübnan istihbarat yetkilisi, "[İsrailliler] Lübnan'daki varlıklarını genişletiyorlar. Ateşkese rağmen, bombalamalar devam ederken bölgeleri ateşe veriyorlar, evleri yıkıyorlar" dedi: "Açıkça görülüyor ki, önümüzdeki yıl veya hatta yıllar içinde kimsenin [o köylere] geri dönmesini istemiyorlar. Bu sadece Hizbullah ile ilgili değil. Bu, insanların geri dönmesini engellemekle ilgili."

İsrail yetkilileri, Lübnan'dan çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlanmasına bağladı; Lübnan hükümeti ise örgütün rızası olmadan bunu sağlayamıyor.Gözlemciler, son savaşlardaki gerilemelere rağmen Hizbullah'ın hala önemli bir askeri güç olduğunu söylüyor.İki ülke, ABD'nin arabuluculuğuyla bir çerçeve anlaşmasıyla sonuçlanan doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi: İsrail, Lübnan ordusu askerlerinin konuşlandırılacağı ve Hizbullah'ın silahsızlanmasının doğrulanacağı "pilot bölgeler" olarak adlandırılan belirli alanlardan çekilecekti.Hizbullah ise bu çabalara karşı çıkıyor. Örgütün lideri Naim Kasım geçen hafta bunları "aşağılayıcı bir teslimiyet" olarak nitelendirdi ve silahlarıyla ilgili herhangi bir tartışmanın ancak İsrail'in tamamen çekilmesinden sonra yapılması gerektiğini söylüyor.İsrail ise Lübnan ulusal ordusunun, bunun Lübnanlıları birbirine düşürebileceğini söyleyerek gruba karşı güç kullanımını reddettiğini ve yeterince çaba göstermediğini iddia ediyor.Hiçbir ilerleme kaydedilmeyen bu duruma dair, Ekim ayı sonunda yapılacak İsrail seçimlerinden önce önemli bir değişiklik beklenmiyor.Duruma aşina bir Avrupalı diplomat bana, "Bağlam değişene kadar 'pilot bölgeler' fikri ölmüş gibi görünüyor" dedi: "Gazze benzeri bir duruma doğru gidiyor gibiyiz. İsrailliler kendilerini sağlamlaştırıyorlar ve şimdilik burada kalmaya kararlılar."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .