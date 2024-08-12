İsrail, Han Yunus'ta geniş çaplı tahliye emri yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, Han Yunus'ta geniş çaplı tahliye emri yayımladı

İsrail, Han Yunus\'ta geniş çaplı tahliye emri yayımladı

İsrail, Han Yunus'un doğusu, batısı ve merkezini kapsayan geniş çaplı bir tahliye emri yayımladı. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, birkaç günde 75 bin sivilin yerinden edildiğini duyurdu.

12.08.2024 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail dün Han Yunus'un doğusu, batısı ve merkezini, şu ana kadarki en geniş alanı kapsayan tahliye emri yayımladı. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, birkaç günde 75 bin sivilin yerinden edildiğini duyurdu. Gazzeli aileler, defalarca olduğu gibi yine yola koyuldu.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, tahliye emriyle ilgili açıklamasında, "Filistinli siviller on yıllar boyunca pek çok kez savaş ve çatışmaların ortasında kaldı. Sadece geçtiğimiz birkaç gün içinde Gazze'nin güney batısında 75 binden fazla insan yerinden edildi. İsrailli yetkililer bir gecede, daha fazla insanı tekrar tekrar kaçmaya zorlayan ek emirler yayınladı. Bazıları sadece çocuklarını yanlarında taşıyabiliyor, bazıları ise tüm hayatlarını küçük bir çantada taşıyor. Sığınakların zaten ailelerle dolup taştığı aşırı kalabalık yerlere gidiyorlar. Her şeylerini kaybettiler ve her şeye ihtiyaçları var. Diğer savaşlardan farklı olarak Gazze halkı kapana kısılmış durumda ve gidecek hiçbir yerleri yok" dedi.

ŞU ANA KADARKİ EN GENİŞ TAHLİYE EMRİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada, "İnsani yardım bölgesinin terör eylemleri için istismar edilmesi ve 36. Blok'tan İsrail Devleti'ne sürekli roket atılması karşısında bu blokta kalmak tehlikeli hale gelmiştir ve bu nedenle bu blok artık insani yardım bölgesinin bir parçası olarak kabul edilmeyecektir. Halen Jalaa mahallesinde bulunan tüm sakinleri ve yerinden edilmiş kişileri, IDF'nin oradaki terör örgütlerine karşı güçlü bir şekilde hareket edeceği konusunda bilgilendiriyoruz. Kendi güvenliğiniz için derhal yeni oluşturulan insani bölgeye tahliye olmalısınız. Bulunduğunuz bölge tehlikeli bir savaş bölgesi olarak kabul edilmektedir" demişti.

Batı medyası, söz konusu tahliye emrini, "10 aydır devam eden çatışmada bu türden en büyük emirlerden biri oldu" ifadeleriyle duyurdu.

Kaynak: DHA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Han Yunus'ta geniş çaplı tahliye emri yayımladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:46:13. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Han Yunus'ta geniş çaplı tahliye emri yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement