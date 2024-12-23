İsrail, Haniyye suikastını kabul etti

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniyye suikastının ardında Tel Aviv'in olduğunu ilk kez kabul etti.
Savunma Bakanı Yisrael Katz, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Haniyye'yi öldürdüklerini onaylayarak Yemen'deki Husileri tehdit etti.
Katz, "Husilere sert bir darbe indireceğiz. ve liderliklerini başsız bırakacağız. Tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da, Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi, Hudeyde ve Sana'da da aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.
Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 31 Temmuz'da yapılan açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiği duyuruldu. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi ise olaya ilişkin açıklama yapmaktan bugüne kadar kaçındı.
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