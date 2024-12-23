İsrail, Haniyye suikastını kabul etti - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Haniyye suikastını kabul etti

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İsrail, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutuna yapılan ve ölümüne neden olan suikastı üstlendi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada yeni hedeflerini de açık açık duyurdu.

23.12.2024 23:39  Güncelleme: 23:54
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İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniyye suikastının ardında Tel Aviv'in olduğunu ilk kez kabul etti.

YENİ HEDEFLERİNİ DE AÇIKLADI

Savunma Bakanı Yisrael Katz, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Haniyye'yi öldürdüklerini onaylayarak Yemen'deki Husileri tehdit etti.

"LİDERLİKLERİNİ BAŞSIZ BIRAKACAĞIZ"

Katz, "Husilere sert bir darbe indireceğiz. ve liderliklerini başsız bırakacağız. Tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da, Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi, Hudeyde ve Sana'da da aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 31 Temmuz'da yapılan açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiği duyuruldu. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi ise olaya ilişkin açıklama yapmaktan bugüne kadar kaçındı.

İsrail, Haniyye suikastını kabul etti

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Son Dakika Dünya İsrail, Haniyye suikastını kabul etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mustafa Sagdic:
    vallaha adamlar bizim gibi bos bos bagrinp kinama yapmiyor. kendisini tehdit goren herseyi yok ediyor. 5 0 Yanıtla
  • null:
    iran bir adamı bile koruyamadı,bu kadar cahil bir devlet olur mu 0 0 Yanıtla
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