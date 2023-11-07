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İsrail Hava Kuvvetleri Hamas Komutanını Öldürdü - Son Dakika

İsrail Hava Kuvvetleri Hamas Komutanını Öldürdü

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:05

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda Hamas'ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa'nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan'da Hizbullah'a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı. İsrail Hava Kuvvetleri, saldırıda Hamas komutanının yanı sıra Hizbullah'a ait hedefleri de vurduğunu açıkladı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda Hamas'ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa'nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan'da Hizbullah'a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı.

7 EKİM'DEKİ OPERASYONDA ÖNEMLİ ROL OYNAMIŞTI

İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'ın Merkezi Kamplar Tugayı'ndaki Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa'yı ortadan kaldırdı. Asfa, merkez kamplardaki diğer komutanlarla birlikte, 7 Ekim'deki kanlı saldırıda Nahaba teröristlerinin İsrail topraklarına gönderilmesinde rol aldı ve saldırıdan sonra yeni saldırılar planladı.

HİZBULLAH HEDEFLERİNİ DE VURDULAR

Ayrıca savaş uçakları, erken saatlerde Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, topçu ateşiyle yapılan saldırılarla aynı anda terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Saldırıya uğrayan hedefler arasında terör örgütü Hizbullah'ın teknolojik araçlarının bulunduğu bir dizi yer, bir silah deposu, fırlatma pozisyonları ve terörist altyapıları bulunmaktadır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail Gazze'de 10 binden fazla insanı katletti.

Kaynak: DHA

Lübnan, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Hava Kuvvetleri Hamas Komutanını Öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Hava Kuvvetleri Hamas Komutanını Öldürdü - Son Dakika
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