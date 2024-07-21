İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

Geniş Video İzle

Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce sivili katleden İsrail, Yemen'e ilk kez doğrudan bir saldırı gerçekleştirdi. Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenleyen İsrail 3 kişiyi öldürüp 87 kişi de yaraladı. Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in bu kanlı saldırısına karşılık verileceğini duyurdu.

21.07.2024 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetleri, Yemen'in batısındaki Hudeyde Limanı'na hava saldırı düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırının Husilerin geçtiğimiz aylarda İsrail'i hedef alan saldırılarına yanıt olarak düzenlendiğini duyurdu. Yemen ordusu ise İsrail'e yanıt verileceğini belirtti.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden hava saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri uçakları Yemen'deki Husi terör rejimine ait hedefleri vurdu. Filomuzun tamamı sağ salim geri dönmüştür. Saldırı, Husilerin son aylarda İsrail'e karşı yüzlerce hava tehdidinde bulundukları terör saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirilmiştir. Bu saldırılardan biri, anısı kutsanan İsrail vatandaşı Yevgeni Perder'in ölümüne ve diğer birkaç vatandaşın yaralanmasına neden olmuştur. Hava Kuvvetleri uçakları 1800 kilometreden fazla bir mesafeden operasyonel saldırıya geçti ve Yemen'deki Hudeyde liman bölgesindeki hedeflere saldırdı. Hudeyde liman bölgesi, İran'dan Husi terör rejimine silah sevkiyatı için bir ikmal yolu olarak kullanılmakta ve rejim için önemli bir ekonomik kaynak teşkil etmektedir" denildi.

İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

SAREE: SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Saree, İsrail'in saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, "Düşman İsrail, Hudeyde Valiliğine karşı acımasız bir saldırı başlattı ve kıyı kenti Hudeyde'ye elektrik sağlayan elektrik santralini çeşitli saldırılarla hedef aldı. Ayrıca sivil hedefler olan Hudeyde limanını ve yakıt tanklarını da hedef almıştır. Yemen Silahlı Kuvvetleri bu bariz saldırıya karşılık vereceklerini ve Yüce Allah'ın yardımıyla İsrail düşmanının hayati hedeflerini vurmakta tereddüt etmeyeceklerini teyit eder" dedi. Yemen medyası, hava saldırısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 87 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

HAGARİ: BU SALDIRI GEREKLİYDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlenen saldırının 'gerekli' olduğunu belirterek, "İsrail'in gerekli ve orantılı saldırıları, İsrail topraklarına yönelik 9 aydır devam eden hava saldırılarının ardından Husilerin terör saldırılarını durdurmak ve püskürtmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

İsrail, Yemen\'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail, Gazze, Yemen, İran, İsrail, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
08:42 Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu YRP’li Başkandan Bakan Kurum’a sert sözler Toplantıdaki değişiklik krize neden oldu! YRP'li Başkandan Bakan Kurum'a sert sözler
07:56 Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur Soylu: Türkler zorlukla ve olağanüstü şartlarla büyür, bizim şifremiz ve kodumuz budur
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
09:14 Mourinho’nun bir telefonu yetti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi Mourinho'nun bir telefonu yetti! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini bitirdi
08:28 Perinçek’in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır’dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak Perinçek'in CHP çıkışına Ali Mahir Başarır'dan sert yanıt: Çeneni kes haddini bil, siyasi bunak
08:13 Önce tereddüt etti sonra yola atladı Çocuğun hatası pahalıya patladı Önce tereddüt etti sonra yola atladı! Çocuğun hatası pahalıya patladı
08:09 Önce çaldı sonra pişman oldu Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi Önce çaldı sonra pişman oldu! Hırsızlık yapan turistin mesajlı savunması şaşkına çevirdi
02:48 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu 10 yıldır kayıp olan şahsın cesedi depremin yıktığı evin temelinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 11:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement