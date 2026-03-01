İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı - Son Dakika
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
01.03.2026 15:39
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
Haber Videosu

İran, düzenlediği son balistik füze saldırısında İsrail'e 37 füze fırlattı. Füze isabet eden Kudüs yakınlarında Beyt Şemeş şehri savaş alanına döndü. İsrail basını 6 kişinin öldüğünü 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

İran, son saldırı dalgasında İsrail'e 37 balistik füze fırlattı. İsrail basını, Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'te (Beit Shemesh) bir füzenin yerleşim bölgesine isabet ettiğini, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

BEYT ŞEMEŞ'TE AĞIR HASAR

İsrail'in merkezinde yer alan Beyt Şemeş'te isabet alan bölgede ciddi hasar oluştu. Acil servis ekipleri enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlatırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

BEYT ŞEMEŞ NEREDE?

Beyt Şemeş, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre batısında bulunuyor. 2023 verilerine göre 167 bini aşkın nüfusa sahip kentte çoğunluğu Haredi Yahudiler oluşturuyor.

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

Güvenlik, Politika, İsrail, Kudüs, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı - Son Dakika

SON DAKİKA: İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı - Son Dakika
