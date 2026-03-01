İsrail\'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

İran, son saldırı dalgasında İsrail'e 37 balistik füze fırlattı. İsrail basını, Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş'te (Beit Shemesh) bir füzenin yerleşim bölgesine isabet ettiğini, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını duyurdu.

BEYT ŞEMEŞ'TE AĞIR HASAR

İsrail'in merkezinde yer alan Beyt Şemeş'te isabet alan bölgede ciddi hasar oluştu. Acil servis ekipleri enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlatırken, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi.

BEYT ŞEMEŞ NEREDE?

Beyt Şemeş, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre batısında bulunuyor. 2023 verilerine göre 167 bini aşkın nüfusa sahip kentte çoğunluğu Haredi Yahudiler oluşturuyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.