Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor - Son Dakika
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Dünya

Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

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Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
11.06.2025 18:55
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Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor
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Gazze'ye insani yardım götürürken İsrail'in uluslararası kara sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk vatandaşı aktivist Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılacağı açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir" denildi.

MADLEEN GEMİSİNDEKİ TÜRK AKTİVİST YARIN SERBEST BIRAKILIYOR

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü Adalah'tan yapılan açıklamada, Madleen gönüllülerinin sınır dışı edilecekleri tarihlerin belli olduğu kaydedildi. Türk vatandaşı Şuayb Ordu'nun yarın öğle saatlerinde Almanya'ya sınır dışı edileceği aktarıldı.

Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

Dışişleri Bakanlığı kaynakları da yaptığı açıklamada, "İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan vatandaşımız Şuayb Ordu'nun yarın serbest bırakılarak İsrail'den ayrılması öngörülmektedir" dedi.

İSRAİL, MADLEEN GEMİSİNE MÜDAHALE ETMİŞTİ

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu. Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü dün sabah ülkeden sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Madleen gemisindeki Türk aktivist Şuayb Ordu yarın serbest bırakılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Henrik Larson:
    İsrail dayagi bizden yicek kacari yok 10 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    Şovmen şuayp 0 0 Yanıtla
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