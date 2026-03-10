İsrail Beyrut\'u yine vurdu, şehirden dumanlar yükseliyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarının ardından kentin birçok noktasından yoğun dumanların yükseldiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde özellikle Beyrut'un güney banliyölerinde patlamaların ardından yangınların çıktığı ve gökyüzünün siyah dumanla kaplandığı görüldü.

İsrail'in saldırılarının, İran'la yaşanan bölgesel savaşın Lübnan cephesine taşınmasıyla birlikte son günlerde yoğunlaştığı belirtiliyor. İsrail ordusu saldırıların hedefinde Hizbullah'a ait tesisler ve komuta noktalarının bulunduğunu öne sürerken, Lübnanlı yetkililer saldırıların sivil yerleşim alanlarını da etkilediğini açıkladı.

GÜNEY BEYRUT YİNE HEDEFTE

Yerel kaynaklara göre saldırıların büyük bölümü Hizbullah'ın güçlü olduğu bilinen Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde gerçekleşti. İsrail daha önce bu bölgede yaşayan yüz binlerce kişiye tahliye çağrısı yapmış, ardından geniş çaplı hava saldırıları düzenlemişti.

Saldırılar sonrası bazı binaların ağır hasar aldığı, bölgede yangınların çıktığı ve kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR

İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırılar son günlerde giderek artarken, çatışmaların İran-ABD-İsrail gerilimiyle birlikte daha geniş bir bölgesel krize dönüştüğü değerlendiriliyor. Hizbullah'ın da İsrail'e roket ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR

Saldırının ardından Beyrut semalarında yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülürken, kentte siren sesleri ve patlamalar gece boyunca devam etti. Yetkililer bölgede yeni saldırı ihtimaline karşı halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Dahiye'deki saldırılarında Hizbullah'ın finans kuruluşu Karz-ı Hasen'e ait şubelerin bulunduğu binaları hedef aldı.

CAN KAYBI KORKUNÇ DÜZEYDE

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında can kaybı artıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 2 Mart'tan bu yana düzenlenen hava saldırılarında 486 kişi hayatını kaybetti, 1.313 kişi yaralandı. Ölenler arasında en az 84 çocuğun bulunduğu belirtilirken, bombardıman nedeniyle yaklaşık 667 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.