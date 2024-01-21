İsrail saldırılarında 25 bin sivil hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 25 bin 105 sivilin hayatını kaybettiğini, 62 bin 681 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık son 24 saatte 178 sivilin yaşamını yitirdiğini, 293 sivilin ise yaralandığını açıkladı.