İsrail\'in Gazze Saldırılarında Can Kaybı 47 Bin 460\'a Ulaştı

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İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 460'a yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 47 bin 460'a, yaralı sayısının 111 bin 580'e yükseldiği ifade edildi.