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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldürüldü - Son Dakika

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldürüldü

Son Güncelleme: 15.10.2023 23:23

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirildi. IDF, Eid'in bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirildi.

HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi öldürüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirilerek, hava saldırısının İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve Askeri İstihbarat Başkanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlendiği belirtildi.

250'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Açıklamada ayrıca bugün çoğunluğu kuzeyde olmak üzere Gazze Şeridi'nde 250'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı. IDF, Eid'in bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Hamas yetkilisi öldürüldü - Son Dakika
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