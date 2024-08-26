İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı - Son Dakika
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İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı

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İsrail, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda TRT kameramanını yaraladı.

26.08.2024 22:14  Güncelleme: 22:44
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.

İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.

TRT KAMERAMANI YARALANDI

İşgal İsrail ordusunun alçak saldırısında TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.

İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı

"GAZZE'DE YAŞANANLARI DUYURMAKTAN ASLA GERİ DURMAYACAĞIZ"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "İsrail'in saldırısında yaralanan mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Gerçekleştirdikleri soykırımı örtbas etmek için basın mensuplarını hedef alan caniler bilsin ki, işledikleri suçları kayıt altına almaktan ve Gazze'de yaşananları duyurmaktan asla geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

"SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi. Çelik, "Her saldırı Netanyahu hakkındaki iddianamenin parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz." dedi.

İsrail işgal altındaki Gazze\'de TRT kameramanını yaraladı
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Yelbuz: TRT TÜRK KAMERAMAN BULAMAMIS MI 2 6 Yanıtla
  • ferhat eser: talat sevgili yaprağım kanalların temcileri vardır dünyanın 4/1 yanında onlar gider sahaya amerikadaki olay için istanbuldaki gazeteci kameraman binip gitmez olay yeri neredeyse oradaki mümessil gider öğren biraz 4 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Kimse sesini çıkartamıyor mu? 4 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: TRT ARABI TRT NE DEMEK 0 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: FERHAT YAPRAĞIM BANA NE 0 2 Yanıtla
  • Çelikk: Ölecek haberi Yok 2 0 Yanıtla

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