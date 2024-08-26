İsrail işgal altındaki Gazze\'de TRT kameramanını yaraladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'a düzenlediği saldırıda TRT Arabi kameramanı yaralandı.
İsrail ordusu, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi yakınlarında bulunan gazetecilerin çadırının önündeki bir araca saldırı düzenledi.
İşgal İsrail ordusunun alçak saldırısında TRT Arabi kameramanı Muhammad ez-Zeanin şarapnel parçasıyla gözünden yaralandı.
Saldırıya ilişkin açıklama yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "İsrail'in saldırısında yaralanan mesai arkadaşlarıma acil şifalar diliyorum. Gerçekleştirdikleri soykırımı örtbas etmek için basın mensuplarını hedef alan caniler bilsin ki, işledikleri suçları kayıt altına almaktan ve Gazze'de yaşananları duyurmaktan asla geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı lanetledi. Çelik, "Her saldırı Netanyahu hakkındaki iddianamenin parçası olacak. İsrail ordusunun Han Yunus'ta içerisinde TRT Arabi kameramanı Muhammed ez-Zeanin'in bulunduğu gazetecilerin çadırını da hedef alan saldırısını lanetliyoruz. Filistin'deki gelişmeleri dünya kamuoyuna aktaran ve İsrail soykırımını belgeleyen tüm basın mensuplarını selamlıyoruz. Bu vesile ile TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaralanan kameraman kardeşimize acil şifalar diliyoruz." dedi.
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