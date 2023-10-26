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Kan donduran iddia: İsrail Gazze'deki tünelleri yok etmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacak - Son Dakika

Kan donduran iddia: İsrail Gazze'deki tünelleri yok etmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacak

Son Güncelleme: 26.10.2023 10:19

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlemesi beklenen kara harekatı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlemesi beklenen kara harekatı kapsamında Filistinli direniş gruplarının tünellerine girmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacağı öne sürüldü.

ABD'Lİ KOMANDOLAR EŞLİK EDECEK

Middle East Eye haber sitesinin Filistinli direniş gruplarına yakın "üst düzey" Arap kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'deki tünellerde, ABD'li Delta Gücü komandolarının gözetimi altında sinir gazı ve kimyasal silah kullanmayı planladığı belirtildi.

HEDEF, 220 REHİNEYİ KURTARMAK

Haberde, İsrail ve ABD'nin, Hamas tünellerine girmek için onları hazırlıksız yakalamayı ve Hamas'ın elindeki 220 İsrailli esirin kurtarmayı umduğu kaydedildi. Plana göre, "net bir zafer" kazanmak için sinir gazı ve kimyasal silah gibi uluslararası yasaklı silahların kullanılacağı ileri sürülen haberde, "Tünellere büyük miktarlarda sinir gazı pompalanacak." ifadelerine yer verildi. Haberde, bu iddianın ABD veya bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilmediği vurgulandı.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı opersayon başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail- Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 43 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Kan donduran iddia: İsrail Gazze'deki tünelleri yok etmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kan donduran iddia: İsrail Gazze'deki tünelleri yok etmek için sinir gazı ve kimyasal silah kullanacak - Son Dakika
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