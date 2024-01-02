İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları devam ediyor: Son 24 saatte 207 sivil öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 22 bin 185 sivilin hayatını kaybettiğini, 57 bin 35 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 207 sivilin öldüğünü, 338 sivilin ise yaralandığını belirtti.