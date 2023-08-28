İsrail'in Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu havalimanı hizmet dışı kaldı - Son Dakika

İsrail'in Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu havalimanı hizmet dışı kaldı

İsrail\'in Halep Havalimanı\'na düzenlediği saldırı sonucu havalimanı hizmet dışı kaldı
Son Güncelleme: 28.08.2023 10:42

İsrail'in Suriye'deki Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırıda uçak pistinin hasar görmesi sonucu havalimanının hizmet dışı kaldığı belirtildi. Saldırı nedeniyle uçak pistinde hasar meydana gelmesi sonucu havalimanının hizmet dışı kaldığı ifade edildi. İsrail hükümeti saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, yaralı ve can kaybı ise bildirilmedi.

İsrail'in Suriye'deki Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırıda uçak pistinin hasar görmesi sonucu havalimanının hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'den havalanan İsrail savaş uçaklarının yerel saatle 04.30 sıralarında Halep Havalimanı'na saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırı nedeniyle uçak pistinde hasar meydana gelmesi sonucu havalimanının hizmet dışı kaldığı ifade edildi. İsrail hükümeti saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, yaralı ve can kaybı ise bildirilmedi.

İsrail, 2011'den bu yana devam eden iç savaşta Suriye topraklarındaki İran destekli güçlere, Lübnan Hizbullahı ile Suriye ordusuna ait mevzilere yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Halep Havaalanına bu yıl Mayıs ayında 1, Mart ayında 2 kez hava saldırısı gerçekleştirmişti. - ŞAM

Kaynak: İHA

Akdeniz, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu havalimanı hizmet dışı kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in Halep Havalimanı'na düzenlediği saldırı sonucu havalimanı hizmet dışı kaldı - Son Dakika
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