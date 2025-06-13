İsrail\'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü

Levent Biran:

adamlar bizim yıllardır PKK ya bile yapamadığımız bir gecede İran'a yapıyor . adamlar direk başı gövdeden ayırdılar. hani yıllardır İsrail le İran beraberedi yıllardır Türkiye de bunu algı yaptılar. ve son üç aydır ABD bizimle iyi geçiniyor ve Suriyede güçsüz bir devlete izin verdiler demekki temelinde İran'ı vurmak yatiyormus bu kadar algı bunun içinmiş. bize doğru geliyor lar oyalama taktikleriyle bizede bir gece böyle saldırı olmayacağının hiçbir garantisi yok biz hala. içerde birbirimizle ugrasalim oyun bukadar acikken .inşaallah bu sefer yaptıkları İsrail'in yanına kalmaz