İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü

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İsrail\'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
13.06.2025 13:47
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İsrail\'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
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İsrail'in İran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami dahil en az 20 üst düzey komutanın öldü. Ayrıca saldırılarda 6 bilim insanı da saldırılarda hayatını kaybetti.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırı düzenledi. Bu saldırılarda İran'ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri komutanları hedef alındı.

ALTI NÜKLEER BİLİM İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in İran çapında düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile altı nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran'ın Tesnim haber ajansı, ölen bilim insanlarının isimlerini Abdulhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Seyyed Amirhossein Faqhi, Motlabizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi veFereydoun Abbasi olarak açıkladı.

İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Bakıri

20 ÜST DÜZEY KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in İran'a dün gece düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami ve Devrim Muhafızları Hava- Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade'nin de bulunduğu en az 20 üst düzey İranlı komutanın öldü.

İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami
İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü
Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Başkanı Hacızade

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Son Dakika Dünya İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    nokta atışı hainler var inanın içinde aynen öyle 29 0 Yanıtla
  • İbrahim güçlü:
    Gönder atomu İran başka çaren yok Ya istiklal ya ölüm Kaybedecek başka bir şey kalmadı zaten patlasın 3.dunya savaşı çok da tın kaybedeceği olanlar düşünsün 25 2 Yanıtla
  • Levent Biran:
    adamlar bizim yıllardır PKK ya bile yapamadığımız bir gecede İran'a yapıyor . adamlar direk başı gövdeden ayırdılar. hani yıllardır İsrail le İran beraberedi yıllardır Türkiye de bunu algı yaptılar. ve son üç aydır ABD bizimle iyi geçiniyor ve Suriyede güçsüz bir devlete izin verdiler demekki temelinde İran'ı vurmak yatiyormus bu kadar algı bunun içinmiş. bize doğru geliyor lar oyalama taktikleriyle bizede bir gece böyle saldırı olmayacağının hiçbir garantisi yok biz hala. içerde birbirimizle ugrasalim oyun bukadar acikken .inşaallah bu sefer yaptıkları İsrail'in yanına kalmaz 13 3 Yanıtla
  • nihat karayel:
    İsrail Orta doğunun abisiymis bize bile sopayı gösterince sesimizi cikartamiyoruz ihracatı ithalatı durduramıyoruz ABD sonra İsrail geliyor demek dünyanın en güçlü askeri olarak 0 0 Yanıtla
  • bora çatalbaş:
    Demekki İran yönetimi İsrail tarafından ele geçirilmiş kendince muhalif olan tüm alt yöneticileti yok etmiş ve sahibi İsrail'e devleti teslim ediyor net 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail'in saldırılarının bilançosu ağırlaşıyor! İranlı 20 üst düzey komutan öldürüldü - Son Dakika
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