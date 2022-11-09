Arkeologlar, dünya tarihinde yazılan ilk cümleyi buldu - Son Dakika
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Arkeologlar, dünya tarihinde yazılan ilk cümleyi buldu

09.11.2022 17:12

İsrail'in Shephelah bölgesinde bulunan Tel Lachish arkeolojik kazı bölgesinde dünyanın ilk alfabesiyle yazıldığı belirlenen cümle bulundu. Bir tarak üzerine kazılı cümlede, hayvan dişinden yapılma tarağın kullanımına dair olarak, "Bu diş, saç ve sakal derilerini kökten söker" ifadesi yer aldı.

İsrail'de araştırmalarını sürdüren arkeologlar, çok büyük bir keşfe imza attı. Tel Lachish bölgesini kazan arkeologlar, kazının ilerleyen bölümlerinde dünya tarihine geçecek bir keşfe imza attılar.

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DÜNYANIN EN ESKİ YAZISI BULUNDU

The Guardina'a göre kazı çalışmaları sırasında dünya tarihinin ilk yazılı cümlesi bulundu. Bir tarak üzerine kazılı cümlede, hayvan dişinden yapılma tarağın kullanımını anlatan, "Bu diş, saç ve sakal derilerini kökten söker" ifadesi yer aldı.

Dünya tarihinde yazılan ilk cümle bulundu! Toprağı kazan arkeologlar sevinçten havaya uçtu

EN ESKİ ALFABEYE AİT

Yaklaşık 3 bin 800 yıllık olduğu düşünen cümlenin, en eski alfabe olarak bilinen Kenan alfabesine ait olduğu belirtiliyor. Cümle, bu alfabe ile yazılan en eski cümle olması nedeniyle de "Dünyanın ilk cümlesi" olarak kabul ediliyor.

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Arkeoloji, İsrail, Dünya, Son Dakika

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