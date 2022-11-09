Arkeologlar, dünya tarihinde yazılan ilk cümleyi buldu

İsrail'de araştırmalarını sürdüren arkeologlar, çok büyük bir keşfe imza attı. Tel Lachish bölgesini kazan arkeologlar, kazının ilerleyen bölümlerinde dünya tarihine geçecek bir keşfe imza attılar.

DÜNYANIN EN ESKİ YAZISI BULUNDU

The Guardina'a göre kazı çalışmaları sırasında dünya tarihinin ilk yazılı cümlesi bulundu. Bir tarak üzerine kazılı cümlede, hayvan dişinden yapılma tarağın kullanımını anlatan, "Bu diş, saç ve sakal derilerini kökten söker" ifadesi yer aldı.

EN ESKİ ALFABEYE AİT

Yaklaşık 3 bin 800 yıllık olduğu düşünen cümlenin, en eski alfabe olarak bilinen Kenan alfabesine ait olduğu belirtiliyor. Cümle, bu alfabe ile yazılan en eski cümle olması nedeniyle de "Dünyanın ilk cümlesi" olarak kabul ediliyor.