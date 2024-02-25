İsrail'in Washington Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in Washington Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi

İsrail\'in Washington Büyükelçiliği Önünde Kendini Ateşe Veren Kişi

İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Yetkililer, olay yerine ulaştıklarında yangının söndürüldüğünü ve kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. Kişinin kimlik bilgileri ve bağlantıları hakkında detaylı bilgi verilmedi.

25.02.2024 22:46  Güncelleme: 22:51
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İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde bir kişi kendini ateşe verdi.

BÜYÜKELÇİLİK ÖNÜNDE BİR KİŞİ KENDİNİ ATEŞE VERDİ

İsrail'in Wahington Büyükelçiliği'nin önünde hareketli anlar yaşandı. Yerel saatle 13.00 sularında bir kişi büyükelçilik önünde kendini ateşe verdi. Washintgon İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmeti yetkilisi itfaiyeye gelen ihbarda, İsrail'in Washington Büyükelçiliği binasının önünde, yetişkin bir erkeğin kendini ateşe verdiğinin kaydedildiğini aktararak, "Olay yerine ulaştığımızda, üniformalı gizli servis personeli tarafından yangının söndürüldüğünü gördük." açıklamasında bulundu.

DURUMU AĞIR

Kendisini ateşe veren kişinin, bölge hastanesine kaldırıldığını ve ağır yaraları nedeniyle durumunun kritik olduğunu söyleyen yetkili, bu kişinin kimlik bilgileri ya da bağlantıları hakkında detay paylaşmadı.

İsrail, Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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