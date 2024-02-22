İsrail\'in yoğun saldırısı altındaki Gazze\'ye İngiltere\'den insani yardım

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İsrail’in yoğun saldırısı altındaki Gazze’nin kuzeyine, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez havadan insani yardım indirildi.

Yardımlar bölgeye, İngiltere'nin Yemen ile yaptığı anlaşmanın ardından ulaştırıldı,

İlaç, gıda ve yakıttan oluşan dört tonluk malzeme Çarşamba günü Ürdün Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçakla Gazze Şeridi'ne gönderildi.

Paketler, paraşütlerle Gazze’nin kuzeyindeki Tal Al-Hava Hastanesi’ne indirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron yardımların hastaneyi çalışır durumda tutacağını söyledi.

İngiltere şimdiye kadar Gazze'ye sadece kara ve deniz yoluyla yardım gönderdi.

Yaklaşık beş aydır devam eden savaşın ardından büyük bir yıkım yaşayan Gazze'nin kuzeyine ulaşmak imkansız.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, yaşanılan şiddet olayları nedeniyle konvoylarının bu bölgeye yaptığı teslimatları askıya aldığını açıkladı.

Bölgede İsrail’in askeri varlığı yoğun bir biçimde devam ediyor. Buradaki nüfusun büyük bölümü güneye doğru itildi.

Ancak, yaklaşık 300 bin Filistinlinin Gazze'nin kuzeyinde çok az yiyecek ve su ile yaşamaya devam ettiği tahmin ediliyor. BM aylardır bölgenin kıtlıkla karşı karşıya olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

Ürdün'den gelen İngiliz sevkiyatı yakıt, kritik tıbbi ekipman ve hastalar ile sağlık personeli için erzak paketleri içeriyor.

Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Hercules uçağı Akdeniz üzerinde iki tur atarak dört tonluk yardımı gün batımından hemen sonra doğrudan Gazze'nin kuzeyine indirdi.

Paraşütlere bağlanmış paletlere, yardımların hastaneye ulaştığından emin olmak için GPS cihazları da takıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu hafta başında Ürdün ile 1 milyon Sterlin (1,2 milyon dolar) değerinde yardımın Gazze'ye gönderilmesini öngören bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

Anlaşmayla ilgili bir açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, “Binlerce hasta bundan faydalanacak. Yakıt bu hayati önem taşıyan hastanenin faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak” dedi.

Gazze'deki durumun çok vahim olduğunu dile getiren Cameron, “Çok daha fazla yardıma ihtiyaç var, hem de hızlı bir şekilde. Gazze'ye mümkün olan en kısa sürede daha fazla yardım ulaştırılabilmesi ve rehinelerin evlerine dönebilmeleri için acil bir insani ara çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.