İsrail, Katar, Mısır ve ABD Heyetleri Gazze'de Ateşkesi Tartışmak İçin Doha'da Buluşuyor - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Katar, Mısır ve ABD Heyetleri Gazze'de Ateşkesi Tartışmak İçin Doha'da Buluşuyor

İsrail, Katar, Mısır ve ABD heyetleri, Gazze'de ateşkesi tartışmak için Doha'da bir araya geliyor. İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, müzakereler öncesinde İsrail, Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutmayı şart koşuyor. Tartışmalı konular arasında yerinden edilenlerin Gazze'ye dönüşü de bulunuyor. İsrail'in şartları arasında Mısır'dan Gazze'ye silah kaçırılmasına ve Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine izin verilmemesi de yer alıyor. Hamas yetkilisi ise müzakerelerin sonuçlarına ilişkin iyimser ya da kötümser olmak için henüz erken olduğunu belirtiyor.

10.07.2024 17:43
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(ANKARA) - İsrail, Katar, Mısır ve ABD heyetleri, Gazze'de ateşkesi tartışmak için Doha'da bir araya geliyor. Müzakereler öncesinde İsrail, "hedeflerine ulaşana kadar Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutmayı" şart koşarken; Hamas yetkilisi Badran, "İyimser ya da kötümser olmak için henüz çok erken" dedi. Tartışmalı konular arasında yerinden edilenlerin Gazze'ye dönüşü de yer alıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları dokuzuncu ayını doldururken, ateşkes için görüşmeler hızlandı. Arabulucular Mısır ve Katar ile ABD heyetlerinin yanı sıra, İsrail'in Dış İstihbarat Örgütü MOSSAD Genel Başkanı David Barnea öncülüğündeki heyetin Doha'da buluşması bekleniyor.

İsrail basını, Barnea önderliğinde İsrail içişleri gizli servisi Şin Bet şefi Ronen Bar ve İsrail ordusunun baş müzakerecisi Nitzan Alon'dan oluşan müzakere heyetinin Doha'ya vardığını yazdı. ABD'nin yurtdışı istihbarat servisi CIA Başkanı Bill Burns, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ve Katar Başbakanı Muhammed bin Abdülrahman El Tani'nin de görüşmelere katılması bekleniyor.

Mısır basını, Doha'daki görüşmeler öncesinde Kahire'deki temaslarda İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya çok yaklaştığını söyledi. Ancak, müzakereler öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırıları yoğunlaştı. Çarşamba gecesi İsrail işgal güçleri en az 20 Filistinliyi öldürdü. İsrail ordusu, salı günü ise Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okula önemli bir saldırı düzenledi ve 29 kişiyi öldürdü.

Netanyahu'nun şartları

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, 7 Temmuz'da olası bir anlaşmada temel şart olarak talep ettiği maddeleri açıkladı. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail, "hedeflerine ulaşana kadar İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırabilme hakkını elinde tutmayı" şart koştu. İsrail'in şartları arasında "Mısır'dan Gazze'ye silah kaçırılmasına ve binlerce Hamaslının Gazze'nin kuzeyine dönmesine" izin verilmemesi de yer alıyor.

Hamas'tan açıklama: "İyimser ya da kötümser olmak için henüz çok erken"

Hamas Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hussam Badran ise Al-Arabi TV'ye konuşarak, "Müzakerelerin sonuçlarına ilişkin iyimser ya da kötümser olmak için henüz çok erken" mesajı verdi. Badran, "Müzakere turlarının savaşa ve düşmanın vahşetinin devamına bir kılıf olarak hizmet etmesini kabul etmeyeceğiz" diyerek, İsrail'in yerinden edilenlerin geri dönüşü meselesini görmezden geldiğini savundu.

İsraillilerin yarısından fazlası ateşkesten yana

Öte yandan, İsrailli sivil toplum örgütü İsrail Demokrasi Enstitüsü'nün son İsrail'in Sesi Endeksi'ne göre İsraillilerin yüzde 56'sı rehinelerin tamamının serbest bırakılması karşılığında savaşın sona ermesini ve Gazze'den tamamen çekilmeyi istiyor. Buna karşılık,  yüzde 29,5'i Gazze'de geçici bir ateşkes karşılığında rehinelerin bir kısmı için anlaşma yapılmasını destekliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya İsrail, Katar, Mısır ve ABD Heyetleri Gazze'de Ateşkesi Tartışmak İçin Doha'da Buluşuyor - Son Dakika

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