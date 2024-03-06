Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023'ten bu yana, 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırmakla suçlanan Limak Holding protesto edildi. Filistinlilerle dayanışma mesajı veren grup, Limak Holding'in önünde ''Katil İsrail'' sloganları attı. Gruba, holding önünde bulunan polis müdahale etti.

06.03.2024 20:29  Güncelleme: 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını protesto eden bir grup, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırdığı iddiasıyla Limak Holding'i protesto etti.

İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün ciddileşirken, Tel Aviv yönetimine de birçok ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail'e gemi göndermekle itham edilen Limak Holding protesto edildi.

İSRAİL'E GEMİ GÖNDERMEKLE SUÇLADIKLARI LİMAK HOLDİNG'E PROTESTO

Limak Holding'in Ankara'daki merkez binası önünde toplanan bir grup, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırmakla suçladıkları Limak Holding'i protesto etti.

"KATİL İSRAİL" SLOGANLARI ATTILAR

Filistinlilerle dayanışma mesajı veren grup, holding binası önünde "Katil İsrail" sloganları attı. Öte yandan grupla, çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı.

Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Limak Holding, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay: Para için her şeyi yapanlar topluluğu bu dünyada olmazsa öteki dünyada Allah'ın adaletinden kacamiyacaksiniz 17 0 Yanıtla
  • TİKA, Afganistan'da Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne Ekipman ve Malzeme Desteği Sağladı
    20:47 TİKA, Afganistan'da Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne Ekipman ve Malzeme Desteği Sağladı

    Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteği sağladı. Yardımlar arasında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, tohumlar, internet ekipmanları gibi birçok ekipman bulunuyor. TİKA yetkilileri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde, Afgan kardeşlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

  • Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
    20:15 Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi

    ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi" diyen Haley, "Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.


20:52 CHP’nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır CHP'nin Esenyurt adayı Ahmet Özer: Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım, DEM Parti bu ülkenin barışı için teminattır
20:43 CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, “Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak“ ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise “Sürçü lisan yaşandı“ diyerek bir düzeltme yaptı. CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" ifadelerini kullandı. CHP lideri Özel ise "Sürçü lisan yaşandı" diyerek bir düzeltme yaptı.
20:29 Limak Holding önünde İsrail protestosu Slogan atan gruba polis müdahale etti Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti
20:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerle ilgili yeni mesaj: Adım atmayı sürdüreceğiz
18:49 Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır’a kaçtığı ortaya çıktı Yazar Eylem Tok ve ölümlü kazaya karışan oğlunun neden Mısır'a kaçtığı ortaya çıktı
21:25 Fenerbahçe’nin yıldız savunmacısı Becao tekrar sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldız savunmacısı Becao tekrar sakatlandı
20:25 Kerem Aktürkoğlu’nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı Kerem Aktürkoğlu'nun yolunu kesen trafik magandaları suç makinesi çıktı
20:15 Trump’ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi Trump'ın rakibi Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi
19:52 “Kentsel dönüşüm bizim işimiz“ diyen Başkan Yazıcı’nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor "Kentsel dönüşüm bizim işimiz" diyen Başkan Yazıcı'nın 10 yıllık karnesi göz kamaştırıyor
19:45 Herkes Arda Güler zannediyor Yorumları görmeniz lazım Herkes Arda Güler zannediyor! Yorumları görmeniz lazım
19:15 Muş’ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı Muş'ta durdurulan otobüste, bir yolcunun ayağındaki alçıdan çıkanlar polisi bile şaşırttı
17:52 Komünist Başkan Kadıköy’ü alabilecek mi İlk anket sonuçları geldi Komünist Başkan Kadıköy'ü alabilecek mi? İlk anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 21:32:03. #1.12#
SON DAKİKA: Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement