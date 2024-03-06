İsrail'in Gazze'deki insanlık dışı saldırılarını protesto eden bir grup, saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırdığı iddiasıyla Limak Holding'i protesto etti.
İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde insani kriz her geçen gün ciddileşirken, Tel Aviv yönetimine de birçok ülkeden tepkiler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsrail'e gemi göndermekle itham edilen Limak Holding protesto edildi.
Limak Holding'in Ankara'daki merkez binası önünde toplanan bir grup, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, 150'ye yakın gemiyi İsrail limanlarına ulaştırmakla suçladıkları Limak Holding'i protesto etti.
Filistinlilerle dayanışma mesajı veren grup, holding binası önünde "Katil İsrail" sloganları attı. Öte yandan grupla, çevik kuvvet polisleri arasında arbede yaşandı.
Son Dakika › Dünya › Limak Holding önünde İsrail protestosu! Slogan atan gruba polis müdahale etti - Son Dakika
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'da Herat Ziraat ve Veterinerlik Enstitüsüne ekipman ve malzeme desteği sağladı. Yardımlar arasında konteyner, veteriner ameliyat kitleri, tohumlar, internet ekipmanları gibi birçok ekipman bulunuyor. TİKA yetkilileri, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşen teslim töreninde, Afgan kardeşlerine desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayı Nikki Haley başkanlık yarışından çekildi. "Artık kampanyamı askıya alma zamanı geldi" diyen Haley, "Hiçbir pişmanlığım yok. Artık aday olmayacak olsam da, inandığım şeyler için sesimi çıkarmaktan vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.
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