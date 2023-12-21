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Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin - Son Dakika
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Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin

İsrail ordusunun beyaz fosfor bombasıyla vurduğu Lübnan'da 1 sivil öldü. İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdukları gerekçesini sunarken; Lübnan BM Temsilcisi Hadi Haşim ise "İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

21.12.2023 - 13:16,  Güncelleme: 13:21
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine beyaz fosfor bombasıyla düzenlediği saldırıda, aynı aileden 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıklarken Lübnan BM Temsilcisi Hadi Haşim ise"İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli." dedi.

İSRAİL LÜBNAN'A SALDIRDI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki Marun el Ras beldesindeki Muhanna ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda yaşları 80'e yakın olduğu belirtilen eşlerden Nihad Musa Muhanna hayatını kaybetti, Mecid Muhanna ise yaralandı. Yaralı Mecid Muhanna'nın Bint Cibeyl ilçesindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İSRAİL SALDIRIYI DOĞRULADI: HİZBULLAH'A AİT HEDEFLERİ VURDUK

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflere" saldırılar düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün Lübnan topraklarından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldığı belirtildi. İsrail ordusuna ait topçuların "roketlerin atıldığı noktaları" hedef aldığı ifade edildi. Açıklamada, gece ve bu sabah da İsrail'e ait bir savaş uçağı ve silahlı insansız hava aracının Hizbullah'a ait "hedefe" hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E TEPKİ: SALDIRILAR DERHAL DURMALI

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Hadi Haşim, İsrail'in saldırısına tepki gösterdi. Ülkesinin BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı karara tam bağlılığını vurgulayan Haşim, Lübnan hükümeti ve Başbakanı Necib Mikati'nin, savaşın Lübnan'a doğru yayılmasını önlemek için hiçbir çabadan kaçınmadığını söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ancak Lübnanlılar da Filistinliler gibi işgal edilen toprakların bir karışından bile vazgeçmeyecekler. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmalı ve halen işgal altında tuttuğu tüm Lübnan topraklarından derhal çekilmeli."

Haşim, El-Mari kasabasının etekleri, Kafr Şuba tepeleri ve Şeba Çiftliklerinin Lübnan'a ait olduğunu ve tarih, hak ve gerçeğin de Lübnan'ın yanında olduğunu kaydetti.

8 EKİM'DEN BU YANA ÖLEN LÜBNANLI SAYISI 26 OLDU

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda öldürülen Lübnanlı sivillerin sayısı 26'ya yükseldi. Çatışmalarda ayrıca 117 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü

Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan\'dan İsrail\'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Nihat Selvi: Şiddeti dua ederek, temenni ederek ,rica ederek durduramazsınız. Siyonistler ancak güçten anlar. Aylardır esip gürleyen Lübnan Hizbullah'ı nerde peki? Yanıtla 0 0
  • Mevlüt Sarioğlu: Şu lafa bakarmısın "İsrail saldırılarını durdursun derhal Lübnan topraklarından çekilsin" tüüü sizin kalıbınıza neyi bekliyorsunuz korkaklar Hamas kahramanlarının yarısı kadar cesareti yok sizde Yanıtla 47 2

Birleşmiş Milletler, İsrail, Lübnan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz fosfor bombasıyla vurdular! Lübnan'dan İsrail'e rest: Derhal durun, topraklarımızdan çekilin - Son Dakika


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