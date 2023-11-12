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İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah hedeflerini vurdu - Son Dakika

İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah hedeflerini vurdu

12.11.2023 17:05

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık olarak savaş uçaklarıyla Hizbullah'a ait hedefleri vurduğunu duyurdu. Hedefler arasında askeri altyapı da bulunuyor. Ayrıca, İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 6 sivil yaralandı. Çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü, 14 sivil Lübnan'da, 2 sivil ise İsrail'de hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından düzenlenen saldırılara karşılık savaş uçaklarıyla Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğunu duyurdu.

HİZBULLAH'A AİT ASKERİ ALTYAPIYI HEDEF ALDILAR

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'dan bugün yapılan saldırılara karşılık Hizbullah'a ait "hedeflere" hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. Vurulan yerler arasında Hizbullah'a ait "askeri altyapının" da olduğu ifade edildi.

İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi

İSRAİL LÜBNAN'I VURDU: O ANLAR KAMERADA

Açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Dovev bölgesine tanksavar füzesiyle saldırı düzenleyen grubun da hedef alındığı aktarıldı. Kısa süre önce Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine havan mermileri atıldığı ve saldırıları gerçekleştiren grupların vurulduğu kaydedildi. Öte yandan İsrail ordusunun Lübnan'a saldırısı ise kameralara yansıdı.

İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah'a hava saldırısı düzenledi

İSRAİL'İN KUZEYİNDE YENİDEN SİRENLER ÇALDI

Öte yandan İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyinde yeniden sirenlerin çaldığını bildirirken henüz daha fazla detay paylaşılmadı.
Lübnan topraklarından bugün İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında 6 sivilin yaralandığı bildirilmişti.
İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü. Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan'da 1'i gazeteci, 3'ü çocuk 14 sivil, İsrail'de de 2 sivil hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah hedeflerini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık Hizbullah hedeflerini vurdu - Son Dakika
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