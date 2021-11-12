İsrail, "Omega" varyantına karşı tatbikat gerçekleştirdi

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İsrail, ülkenin virüsün yeni ve ölümcül bir çeşidinin patlak vermesine hazır olup olmadığını test etmek için dünyanın ilk ulusal koronavirüs tatbikatını gerçekleştirdi. Tatbikat, savaş oyunları formatında gerçekleştirildi ve başbakan Naftali Bennett tarafından yönetildi.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

İsrail Başbakanı Bennett, pandemide dördüncü dalganın geride kaldığını ve İsrail'in Delta varyantı sürecinden çıkma dönemine girdiğini ancak diğer yandan virüse karşı mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Bennett, "Tatbikatları ve kendimizi sınamayı sürdürüyoruz. Durumu yakından takip etmek ve her tür senaryoya hazırlıklı olmak zorundayız" dedi.

İsrail Başbakanı Bennett.

ASLINDA VAR OLMAYAN ÖLÜMCÜL VARYANT: OMEGA

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada, tatbikata konu olan ölümcül 'omega varyantının' ülkede olmadığı, hükümetin tatbikatla ölümcül bir varyanta karşı devlet dairelerinin ve ulusal kurumların yeteneklerinin test edildiğini bildirdiler.

DÜNYADA BİR İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Kudüs yakınlarındaki nükleer patlamaya dayanıklı bir sığınaktan yönetilen tatbikat, dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Tatbikat kapsamında seyahat kısıtlamaları, kapanma önlemleri, sokağa çıkma yasağı, karantina politikası ve turizme yönelik önlemler de ele alındı.

"Omega" tatbikatını Başbakan Bennett bu sığınaktan yönetti.

5-11 YAŞA AŞI YAPILIP YAPILMAYACAĞI BU HAFTA BELLİ OLACAK

İsrail sağlık bakanlığı Çarşamba günü 475 yeni koronavirüs vakası bildirdi. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda başka bir dalganın veya başka bir varyantın ortaya çıkabileceği konusunda uyarırken hükümet, 5-11 yaş arası çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına bu hafta karar verecek.

ASKERİ SAVAŞ OYUNLARI DA DÜZENLİYOR

İsrail, halkı için düzenli olarak ulusal güvenlik tatbikatlarının yanı sıra çatışmaya hazırlanmak için askeri savaş oyunları da düzenliyor.