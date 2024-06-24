İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu - Son Dakika
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Dünya

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

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İşgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlileri katleden İsrail, 7 Ekim'den bu yana aralıklarla vurduğu komşusu Lübnan'ı bir kez daha vurdu. İsrail ordusu, sınır bölgesindeki Hiyam beldesine ve Marcayun ilçesine beyaz fosfor bombasıyla saldırdı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

24.06.2024 00:22
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı. Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

İSRAİL ORDUSU, "HİZBULLAH'I VURDUK" DEDİ

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

Öte yandan İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Batı Şeria, Lübnan, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Adam eve: İsrail ve Araplar kan kardeştir. 5 11 Yanıtla
  • SÜLEYMAN FURKAN AYKAL: Lübnanlılar da bize gelsin lütfen. 0 7 Yanıtla
  • ferhat eser: Müslümanım diye gecinenler neredeler??? 5 2 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Yat hadi yat. Sabah kaldığın yerden devam edersin. 3 3 Ender Kervancıoğlu: Hop Hop ferhat t opferhat 3 3 ferhat eser: ender sana öyle bir yaprak veririmki kendi adını unutursun 4 1

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SON DAKİKA: İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu - Son Dakika
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