İsrail ordusu gece yarısı komşu ülkeyi fosfor bombasıyla vurdu

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesini yasaklı beyaz fosfor bombasıyla vurduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre İsrail ordusu sınır bölgesindeki Hiyam beldesini ve Marcayun ilçesinin ovasını beyaz fosfor içeren topçu atışlarıyla hedef aldı. Ayrıca, İsrail topçu birliklerinin Kfarkilla ve Deyrmimas arasında kalan Hora bölgesini de ağır topçu atışlarıyla vurduğu aktarıldı.

İSRAİL ORDUSU, "HİZBULLAH'I VURDUK" DEDİ

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Hiyam, Ramya ve Alma eş-Şaab beldelerindeki Hizbullah'a ait hedefler ve gözetleme noktalarının savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

Öte yandan İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 347 Hizbullah mensubu, 63 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.