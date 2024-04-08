İsrail ordusu Han Yunus\'taki birliklerin sayısını azaltacak

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İsrail ordusunun Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan birliklerin sayısı azaltılacak.

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Peter Lerner, Han Yunus'taki görevlerin tamamlandığını, ancak Gazze'de "ciddi bir gücün" operasyona devam edeceğini söyledi.

Buna göre, İsrail ordusu Han Yunus çevresindeki asker gücünü bir tugayla sınırlandıracak.

İsrail ordusunun bu hamlesinin, savaşın sonuna yaklaşıldığına yönelik bir gösterge olmaktan çok, taktik bir geri çekilme olabileceği değerlendiriliyor.

Zira İsrail ordusu sözcüsü Lerner, "Savaş bitmedi. Yalnızca rehineler eve döndüğünde ve Hamas ortadan kalktığında savaş sona erebilir" dedi ve ekledi:

"Ordu birliklerinde azalma olsa da operasyonların sayısı artacak. Refah açık bir şekilde [Hamas ait] bir kale. Hamas'ı ortadan kaldırmamız gerekiyor."

Öte yandan Pazar günü hem İsrail hem de Hamas Mısır'ın başkenti Kahire'deki ateşkes görüşmelerine katılmak üzere heyet gönderdiklerini duyudu.

İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana altı ay geçti. Gazze'deki İsrail operasyonlarında 6 ayda öldürülen kişi sayısı 33 binin üzerinde. Bunların büyük çoğunluğu sivil.

Birleşmiş Milletler ve çeşitli yardım kuruluşları, Gazze'de yüz binlerce kişinin açlık tehdidi altında bulunduğunu dile getiriyor.

İsrail Savunma Bakanı'ndan 'taktik geri çekilme' mesajı

Han Yunus'taki İsrail güçlerinin azaltılmasına ilişkin bir açıklama da İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan geldi.

Gallant, askerlerin "tamamlayıcı görevlere hazırlanmak üzere" geri çekildiğini savundu ve Han Yunus'taki "askeri başarıların son derece etkileyici" olduğunu söyledi.

İsrail haftalardır Gazze'nin en güneyindeki Refah'a yönelik bir kara operasyonunun sinyallerini veriyor. Ancak bir milyondan fazla kişinin sığındığı Refah'a yönelik operasyonun "insani felaketle" sonuçlanabileceği yönünde uluslararası kamuoyunun ısrarlı uyarılarıyla karşı karşıya.

Son olarak İsrail'in en yakın müttefiki sayılan ABD, Gazze savaşındaki desteğinin yalnızca "somut adımlar atılmasına" ve "sivil ölümlerin engellenmesine" bağlı olduğunu dile getirdi.

Savaşta altı ay geride kaldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) geçen ay "derhal bir ateşkes ve rehinelerin koşulsuz bir şekilde serbest bırakılmasını" talep eden bir karar çıkarttı. Buna karşın, son altı aydır süren bombardımanda yavaşlama görülmüyor, ölü ve yaralı sayısında da azalma yok.

Gazze'de Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, savaşın 175'inci günü itibarıyla en az 32 bin 623 kişi öldü ve 75 bin 92 kişi de yaralandı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) de savaşın başlangıcından bu yana 13 bin çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.

BM'ye göre kuşatma altındaki Gazze'de 2,3 milyondan fazla kişilik nüfusunun yüzde 85'i altyapının yok edildiği, gıda, su, yakıt ve elektrik sıkıntısı çekilen bölgelerdeki evlerini terk etmek zorunda kaldı.