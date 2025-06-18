İsrail ordusunun sosyal medya hesabından İran vatandaşlarına dikkat çeken bir çağrıda bulunuldu.
Farsça yapılan açıklamada, "İran'ın Lübnan ve Gazze'de yaşananlarla benzer hale gelmemesi için ülkeleri aleyhine İsrail ile iletişime geçmeleri gerektiği" belirtilirken, İranlılara açıkça ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları çağrısında bulunuldu.
İran halkının kendileriyle irtibata geçip mesajlar attığını iddia eden İsrail ordusu, İranlılardan kendileri ile değil doğrudan MOSSAD ile irtibata geçmelerini istedi. İsrail ordusunun paylaşımı, Tel Aviv yönetiminin Farsça propaganda faaliyetlerini sürdürdüğünü ortaya koydu.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı. İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
Son Dakika › Dünya › İsrail'den İranlılara ülkeleri aleyhine ajanlık yapma çağrısı - Son Dakika
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