İsrail saldırılarında 400\'den fazla İranlı yaşamını yitirdi

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında bugüne kadar ülkede 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran'a yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, bugün İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü'nün silah transfer birimi sorumlusu Komutan Behnam Şehriyari'nin İran'ın batısına öğleden sonra düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı. Şehriyari'nin aracına düzenlenen saldırının görüntüleri İsrail ordusu tarafından yayımlandı.

400'DEN FAZLA İRANLI YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan İran Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede 400'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 binden fazla kişinin ise yaralandığını açıkladı. Yetkililer, kayıpların büyük bölümünün sivillerden oluştuğunu bildirdi.

İSRAİL: İRAN'DAN FIRLATILAN DRONLARIN YÜZDE 99'U DURDURULDU

İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana İran tarafından fırlatılan binden fazla insansız hava aracından yüzde 99'unun durdurulduğunu bildirdi. İsrail Hava Savunma Komutanlığı'nın iddiasına göre, 470'ten fazla İHA vuruldu.

BİR BİLİM İNSANI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

İran devlet medyası, tanınmış nükleer bilim insanı İsar Tabatabaei Ghomsheh'in eşiyle birlikte Tahran'daki evinde öldürüldüğünü duyurdu. Sharif Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan ve İran'ın nükleer programında önemli roller üstlendiği belirtilen bilim insanının öldürülmesine dair ayrıntılar açıklanmadı. Öte yandan, İran Siber Polisi'nin (FATA) Tahran'daki genel merkezinin İsrail hava saldırıları sonucu ağır hasar aldığı bildirildi.

ALMANYA VE ABD'DEN YENİ HAMLELE

Almanya, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçilik personelini geçici olarak yurtdışına taşıdığını duyurdu. Öte yandan, ABD ordusuna ait altı adet B-2 tipi hayalet bombardıman uçağının Pasifik'teki Guam Üssü'ne doğru yola çıktığı bildirildi. ABD medyasına konuşan askeri analistler, uçakların Diego Garcia Üssü'ne geçmesi hâlinde bunun İran'a doğrudan bir "askeri sinyal" anlamına gelebileceğini belirtti. ABD merkezli SkyNews de ABD'den Orta Doğu'ya çok sayıda askeri uçağın hareket ettiğine ilişkin bir haber yayımladı.