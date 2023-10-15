 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlandı - Son Dakika

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlandı

Son Güncelleme: 15.10.2023 21:16

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlanırken, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Seleme Maruf, hastanelerin morglarında yer kalmaması ve saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle cenaze töreni yapılamadığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 2 bin 670 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 600 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlanırken, kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi.

İsrail'in düzenlediği bombardımanlarda can kaybı her geçen gün artmaya devam ederken, Gazze Şeridi'nde toplu mezarlar kazılmaya başlandı. İsrail saldırılarında hayatını kaybeden kimliği belirlenemeyen yaklaşık 100 kişi toplu mezara defnedildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Seleme Maruf, Gazze'de toplu mezarlar hazırlandığını belirterek, "Şifa Hastanesi morglarında çok sayıda cesedin bulunması ve yakınlarının defnetmeye gelmemesi nedeniyle cesetlerde bozulma işaretleri görülmeye başlandı. İşgalcilerin katliamları sonucunda onlarca cansız bedenin gelmeye devam etmesi ışığında, yaklaşık 100 kişinin defnedilmesi için toplu mezar hazırlandı" dedi.

Görgü tanıkları, hastanelerin morglarında yer kalmaması ve saldırıların aralıksız sürmesi nedeniyle cenaze töreni yapılamadığını açıklarken, bazı naaşların ise soğutuculu kamyonlarda saklandığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 2 bin 670 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 bin 600 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: İHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Tek bir noktaya vurgu yaptı! Vincenzo Montella: Sabırlı olmalıyız
21:24 Benzema, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalamadı: Dualarımız Gazzeliler için
20:49 Gazze'de bir doktor, oğlunun cansız bedenini görünce zor anlar yaşadı
20:25 Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken'dan Filistin diplomasisi
19:48 EURO 2024 biletini alabilecek miyiz? İşte muhtemel senaryolar
19:03 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Kendilerine 'cumhurbaşkanı' diyen üç palyaço, hak ettikleri cezayı bekliyor
18:59 İsrail Savunma Bakanı Gallant: Kuzeyde bir savaşla ilgilenmiyoruz
18:30 İsrail'in Gazze'ye yönelik bombardımanlarında can kaybı 2 bin 670'e yükseldi
18:05 "Hastalandıktan sonra dahi teklifler aldım" diyen Daum'dan bomba itiraflar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2023 22:10:03. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için toplu mezarlar kazılmaya başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement