İsrail Saldırısında Gazze'de Doğan İkiz Bebekler ve Anneleri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Saldırısında Gazze'de Doğan İkiz Bebekler ve Anneleri Hayatını Kaybetti

İsrail Saldırısında Gazze\'de Doğan İkiz Bebekler ve Anneleri Hayatını Kaybetti

Gazze'de yeni dünyaya gelen ikiz bebekler ile anneleri ve büyükanneleri, babaları doğumlarını kaydettirmek için bir yerel yönetim bürosundayken İsrail'in düzenlediği saldırıda öldü. İsrail saldırıları sırasında doğan 115 bebeğin öldüğü belirtiliyor.

14.08.2024 11:10
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Gazze’de yeni dünyaya gelen ikiz bebekler ile anneleri ve büyükanneleri, babaları doğumlarını kaydettirmek için bir yerel yönetim bürosundayken İsrail'in düzenlediği saldırıda öldü.

Asser ve Aysel adlı ikizler, babaları Muhammed Ebu el Kumsan doğum belgelerini almaya gittiğinde sadece dört günlüklerdi.

Baba evden uzaktayken, komşuları telefon açıp, Deyr el Balah’taki evlerinin bombalandığını söyledi.

Saldırı sonucu Kumsan’ın eşi ve ikizlerin büyükannesi de hayatını kaybetti.

Baba Kumsan “Ne olduğunu bilmiyorum. Eve top mermisi isabet ettiğini söylediler. Doğumlarını kutlayacak zamanım bile olmadı” dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sırasında doğan 115 bebeğin öldüğünü söylüyor.

AP haber ajansına göre, İsrail saldırılarının ilk haftalarında aile İsrail’in Gazze Şehri’nin tahliye edilmesi talimatına uyarak, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerine göç etmişti.

BBC, İsrail ordusundan saldırıyla ilgili yorum istedi ancak yanıt alamadı. İsrail ordusu saldırılar hakkında nadiren yorum yapıyor.

Cumartesi günü Gazze Şehri'nde yerlerinden olmuş Filistinlilerin yaşadığı bir okul binasına yapılan saldırı sonucu 70’ten fazla kişi öldü.

İsrail ordusu sözcüsü “okulun Hamas ve İslami Cihad örgütlerinin aktif olarak kullandığı bir askeri tesis olduğunu” savundu. Hamas ise iddiayı reddetti.

İsrail ordusu olaydaki ölü sayısına da itiraz etti. Ancak BBC, her iki tarafın verdiği sayıları da bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıda 1200 dolayında kişi ölmüş, 251 kişi de rehin alınmıştı.

İsrail’in misilleme saldırılarında ise Gazze Sağlık Bakanlığına göre yaklaşık 40 bin Filistinli öldü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail Saldırısında Gazze'de Doğan İkiz Bebekler ve Anneleri Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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