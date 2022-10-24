Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı'nın Yunanistan ziyaretini iptal etmesi Atina'yı rahatsız etti: İyiye alamet değil - Son Dakika
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Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı'nın Yunanistan ziyaretini iptal etmesi Atina'yı rahatsız etti: İyiye alamet değil

24.10.2022 10:33

Çarşamba günü gerçekleştireceği Türkiye ziyareti öncesinde İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Yunanistan ziyaretini iptal etmesi Atina'yı tedirgin etti. Yunan basını, "İyiye alamet değil" diyerek tuhaf gelişmelerin yaşandığını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'in çarşamba günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Gantz, bu ziyaret öncesinde Yunanistan'ı ziyaret etmesi beklenirken ilginç bir gelişme yaşandı.

PİLOTLARI ZİYARET EDECEKTİ

İsrailli bir şirket, Yunan pilotlara uçuş eğitimi vermeye başladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yunanistan'a gidip Kalamata'daki bu merkezi ziyaret edecekti. Ancak geçen perşembe yapılması planlanan bu ziyaret iptal edildi.

YUNANİSTAN ŞAŞKINLIĞA UĞRADI

Ankara'da çarşamba günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecek olan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın Yunanistan ziyaretini son anda iptal etmesi Yunan hükümetini şaşkınlığa uğrattı. İsrailli yetkililer Gantz'ın ülkede kalmasını gerektiren nedenler olduğunu açıkladı.

"İYİYE ALAMET DEĞİL"

Gantz'ın Yunanistan'a gitmeyip Türkiye'yi ziyaret edecek olması Atina'yı rahatsız etti. Yunan basını tabloyu, "İyiye alamet değil" şeklinde yorumlarken gelişmeyi tuhaf olarak nitelendirdi.

MÜTTFEKLİKTE TÜRKİYE ÖN SIRADA

Tüm bu yaşananların ardından Doğu Akdeniz ve bölgesel gelişmelerde İsrail'in öncelikli müttefikinin Türkiye olabileceği yorumlarını beraberinde getirirken Yunanistan'ın bölgede sürekli olarak gerilimi artıran taraf olmasının sonucu olarak yalnızlaştığına dikkat çekildi.

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Son Dakika Dünya Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı'nın Yunanistan ziyaretini iptal etmesi Atina'yı rahatsız etti: İyiye alamet değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye gelmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı'nın Yunanistan ziyaretini iptal etmesi Atina'yı rahatsız etti: İyiye alamet değil - Son Dakika
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